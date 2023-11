Bliscy martwią się o zdrowie Jennifer Aniston. Bardzo przeżywa śmierć Perry'ego

Matthew Perry zmarł tragicznie pod koniec października. Zgodnie z medialnymi doniesieniami jego odejście ma bardzo przeżywać Jennifer Aniston, czyli jego koleżanka z planu "Przyjaciół". Aktorka podobno załamała się aż tak, że jej bliscy zaczęli się o nią martwić.

Jennifer Aniston przeżywa śmierć Matthew Perry'ego. Fot. Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

Jennifer Aniston przeżywa śmierć Matthew Perry'ego

Jennifer Aniston i Matthew Perry byli ze sobą bardzo blisko. Aktor podobno kiedyś startował do niej (znali się jeszcze z czasów przed zagraniem razem w "Przyjaciołach"), ale aktorka zaproponowała mu przyjaźń. To także Jennifer na planie serialu jako pierwsza skonfrontowała go z faktem, że ma problem z alkoholem. – To ona najwięcej mi pomogła. Jestem jej za to naprawdę wdzięczny – powiedział o Aniston Perry w wywiadzie z Diane Sawyer w ubiegłym roku.

Aktor zmarł tragicznie nieco ponad tydzień temu 28 października. Z obsady serialu "Przyjaciele" najbardziej jego śmierć ma przeżywać Courtney Cox oraz właśnie Aniston. Tę drugą przygniotło to szczególnie dlatego, że to dla niej druga poważna strata w tym roku.

"(...) To dla niej druga ogromna strata w ciągu niespełna roku, nie zdążyła jeszcze przestać rozpaczać po utracie ojca, a nagła wiadomość o śmierci jej przyjaciela całkowicie nią wstrząsnęła. Bliscy się o nią martwią" – przekazał portalowi Page Six anonimowy informator. Przypomnijmy, że po śmierci serialowego Chandlera obsada "Przyjaciół" wydała oświadczenie.

"Wszyscy jesteśmy całkowicie zdruzgotani utratą Matthew. Byliśmy więcej niż tylko kolegami z planu. Jesteśmy rodziną. Mamy tyle do powiedzenia, ale teraz potrzebujemy chwili, żeby opłakać i przetrawić tę niewyobrażalną stratę. Kiedy tylko będziemy w stanie, powiemy więcej. Na razie nasze myśli i miłość są z rodziną Matty'ego, jego przyjaciółmi i wszystkimi, którzy go kochali na całym świecie" – przekazali w komunikacie.

Perry chciał zrealizować film autobiograficzny z Zakiem Efronem?

Perry w ubiegłym roku wydał swoją autobiografię "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz", która okazała się bestsellerem. Aktor miał podobno w planach również nakręcenie produkcji na podstawie swojego życiorysu.

– Powiedział, że chce zrobić film o swoim życiu. Wcześniej współpracował z Zakiem Efronem przy jednym z filmów. Powiedział, że chce, aby Zac Efron zagrał jego młodszą wersję i że niedługo zamierza go o to poprosić – zdradziła znajoma gwiazdora Athenna Cosby. Rzeczonym filmem, przy którym Perry współpracował z Efronem, była komedia "17 again".