Ta piosenka poleciała na pogrzebie Matthew Perry'ego. Żałobnicy się popłakali

Matthew Perry'ego pochowano pod koniec zeszłego tygodnia. W trakcie pogrzebu żałobnicy mogli usłyszeć piosenkę z lat 80., która nawiązywała do słów często powtarzanych przez odtwórcę roli Chandlera Binga. Zagraniczne media donoszą, że najbliżsi aktora z trudem powstrzymywali łzy, gdy utwór poleciał z głośników.

Na pogrzebie Matthew Perry'ego puszczono piosenkę Petera Gabriela. Fot. NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Piosenka na pogrzebie Matthew Perry'ego

Przypomnijmy, że pogrzeb Matthew Perry'ego odbył się w piątek (3 listopada) w Forest Lawn Memorial Park w Los Angeles, czyli cmentarzu położonym niedaleko słynnego Wzgórza Hollywood. Ceremonia miała skromny charakter. Wzięli w niej udział najbliżsi aktora, w tym także jego koledzy i koleżanki z planu kultowego amerykańskiego sitcomu "Przyjaciele", czyli Jennifer Aniston (serialowa Rachel), Courteney Cox (Monica), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) i Lisa Kudrow (Phoebe).

Miejsce pochówku Perry'ego nie jest przypadkowe. Aktor spoczął bowiem niedaleko studia Warner Bros., gdzie kręcony był serial, który przyniósł mu sławę. Pogrzeb gwiazdor poprzedzony był godzinną uroczystością żałobną.

Ceremonię pogrzebową zamknęła piosenka zatytułowana "Don't Give Up" Petera Gabriela w duecie z Kate Bush (autorką "Running Up That Hill"), którą często interpretuje się jako hymn osób walczących z nałogiem.

Wspomnijmy, że Perry przez wiele lat był uzależniony od alkoholu, narkotyków i leków opioidowych (przeciwbólowych). Na koncie miał ok. 6 tys. spotkań AA (samopomocowej grupy Anonimowych Alkoholików) i 15 podejść do odwyku. Używki wyniszczyły jego organizm do takiego stopnia, że stracił zęby i pękła mu okrężnica. "Nie poddawaj się, bo masz przyjaciół / Nie poddawaj się, jeszcze cię nie pokonano / Nie poddawaj się. Wiem, że możesz to naprawić" – brzmi refren rockowej ballady z 1986 roku. Jak poinformował portal Daily Mail, uczestnicy nabożeństwa płakali, słysząc ten utwór.

Po pokonaniu swojego uzależnienia Perry pomagał innym osobom, które zmagały się z tym samym problemem co on. Często miał też zwracać się do ludzi słowami: "Nie poddawaj się".

Hollywoodzki aktor miał w planach nakręcenie filmu o swoim życiu (na podstawie autobiografii "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz"). – Cieszył się, że będzie mógł opowiedzieć swoją historię, zrelacjonować walkę z uzależnieniem. Liczył na to, że w ten sposób będzie mógł pomóc wielu ludziom. Był do tego optymistycznie nastawiony – zdradziła w rozmowie z "Entertainment Tonight" reporterka Athenna Crosby.

Śmierć Matthew Perry'ego

Matthew Perry został znaleziony martwy w jacuzzi przez swojego asystenta w sobotę 28 października. Dziennikarze ustalili, że aktor "sobotniego poranka przez dwie godziny grał w pickleball" (połączenie badmintona, tenisa ziemnego i tenisa stołowego).

Kiedy wrócił do domu, miał ponoć zlecić rzeczonemu asystentowi jakieś zadania do wykonania. Ten, po dopełnieniu swoich obowiązków wrócił do gwiazdora. Wówczas miał zobaczyć, że "Matthew leży w jacuzzi i nie reaguje".

Na razie dokładna przyczyna śmierci gwiazdora "Przyjaciół" nie jest znana. Podejrzewa się, że zmarł wskutek utonięcia. Śledczy mieli znaleźć w jego posiadłości leki na depresję i stany lękowe.

