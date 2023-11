Matthew Perry chciał nakręcić swoją autobiografię. W roli głównej widział znanego aktora

Matthew Perry jakiś czas temu wydał swoją głośną autobiograficzną książkę. "Entertainment Tonight" dotarło do informatora, który twierdzi, że gwiazdor "Przyjaciół" miał również w planach nakręcenie filmu na podstawie swojego życiorysu. W swojej roli widział znanego aktora.

Kto miał zagrać Matthew Perry'ego w jego autobiografii?

Autobiograficzna książka Matthew Perry'ego "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz" ukazała się w 2022 roku i stała się międzynarodowym bestsellerem. "Entertainment Tonight" dotarło do modelki i reporterki Athenna Crosby, w której towarzystwie gwiazdor "Przyjaciół" był widziany po raz ostatni. Crosby zdradziła, że Perry miał w planach nakręcenie produkcji o nim samym.

– Powiedział, że chce zrobić film o swoim życiu. Wcześniej współpracował z Zakiem Efronem przy jednym z filmów. Powiedział, że chce, aby Zac Efron zagrał jego młodszą wersję i że niedługo zamierza go o to poprosić – zdradziła Cosby. Rzeczonym filmem, przy którm Perry współpracował z Efronem, była komedia "17 again".

– Cieszył się, że będzie mógł opowiedzieć swoją historię, zrelacjonować walkę z uzależnieniem. Liczył na to, że w ten sposób będzie mógł pomóc wielu ludziom. Był pełen optymizmu. Był podekscytowany swoimi planami – dodała. Reporterka opowiedziała także o swoim ostatnim spotkaniu z aktorem.

– Miał się świetnie. Był bardzo zabawną osobą. Lubił błaznować, cały czas żartował. Rozmawiał ze mną o niektórych nadchodzących projektach, nad którymi chciał pracować. Z optymizmem patrzył w przyszłość. Mówił o tym, że w ostatnim czasie zauważył wzrost zainteresowania swoją osobą. Chciał to wykorzystać, rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze. Był radosny jak skowronek – twierdziła.

Pożegnanie Chandlera z "Przyjaciół"

Kameralna ceremonia pogrzebowa Matthew Perry'ego odbyła się 3 listopada na cmentarzu Forest Lawn Memorial Park w Los Angeles. Aktor spoczął niedaleko studia Warner Bros., gdzie kręcony był serial, który przyniósł mu sławę. Pogrzeb gwiazdor poprzedzony był godzinną uroczystością żałobną.

W ceremonii wzięli udział najbliżsi Perry'ego, w tym także jego koledzy i koleżanki z planu serialu "Przyjaciele", czyli Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy rzeczona ceremonia miała charakter oficjalny, gdyż informacje o niej nie dotarły wcześniej do mediów. Być może więc odbędzie się jeszcze jedno pożegnanie z gwiazdorem, które będzie miało bardziej publiczny charakter.