Sezon jeszcze się nie zaczął, a już oszukują. Na co uważać, planując pobyt w Zakopanem?

Małgorzata Chuchel

Sezon zimowy w Tatrach zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, turyści na potęgę rezerwują pobyty w Zakopanem i okolicy, szczególnie w terminach świątecznych i około noworocznych. Jak co roku, okazję do zarobienia na nich pieniędzy wyczuli oszuści. Na wynajem wystawiają apartamenty, które nie istnieją.