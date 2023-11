Ten za duży, tamten za mały... Oto 15 średnich ras psów

Jedne są duże, inne za małe... Trudno znaleźć idealny rozmiar pupila. Na szczęście jest mnóstwo ras psów średniej wielkości, z których niektóre można określić jako "średnie większe", a inne jako "średnie mniejsze". Oto 15 z nich.

1. Chow-chow – od 20 do 32 kg

Chow-chow to rasa pochodząca z Chin. W starożytności uważano, że jej obecność chroni przed złymi duchami. Z tego powodu psy tej rasy pilnowały świątyń. Obecnie są to popularne psy rodzinne. Ich znakiem rozpoznawczym jest gęsta sierść i niebieski język. Z usposobienia chow-chow jest wierny, zachowując niezależność. Nie jest wylewny w okazywaniu uczuć i trudno go szkolić. To pies odpowiedni raczej dla doświadczonych osób. Jego sierść wymaga regularnego czesania.

2. Buldog angielski – od 18 do 23 kg

Buldog angielski to średni pies, który, choć wygląda na groźnego, jest łagodny i przyjacielski. Jest czujny, nie wymaga dużo ruchu. Wystarczą mu niezbyt długie spacery i regularne zabawy z opiekunem lub innymi psami. Z powodu niechęci do aktywności trzeba uważać, aby nie przytył. Częstym schorzeniem u rasy jest dysplazja stawów biodrowych, która dotyka aż 72 proc. osobników. Niekiedy buldogom towarzyszą też problemy z oddychaniem. W niektórych krajach nie można ich hodować.

3. Beagle – od 9 do 11 kg

Beagle to pies pochodzący z Anglii, gdzie używano go do polowań na zające i lisy. Jest to jedna z najpopularniejszych ras psów myśliwskich na całym świecie. Ten średniej wielkości pies słynie z żywiołowego i wesołego usposobienia, a także wielkiej odwagi. Może mieć skłonności do gonienia dzikich zwierząt, zwłaszcza zajęcy i saren. Jest to rasa dość szczekliwa, co trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli mieszka się w bloku, podobnie jak to, że beagle wymaga dużo ruchu.

4. Shiba Inu – od 6,8 do 11 kg

Shiba Inu to jedna z sześciu japońskich ras psów. Dawniej wykorzystywano go do polowania na ptactwo i małą zwierzynę. Obecnie to popularny pies rodzinny. Shiba Inu słynie z niezależnego charakteru, a zarazem z ogromnego przywiązania, które okazuje swoim bliskim. Wobec nieznajomych bywa nieufny, ale dobrze wychowany nie gryzie. Wymaga starannej socjalizacji i dużo ruchu. Znudzony może niszczyć. To pies, który chętnie się bawi, ale na własnych zasadach.

5. Shar Pei – od 18 do 30 kg

Shar Pei to kolejna średnia rasa psów wyhodowana w Chinach. Początkowo psy tej rasy były wykorzystywane do stróżowania, polowań na dziki i zaganiania owiec. Później wystawiano je w walkach psów. Shar Pei z charakteru są czujne, towarzyskie i skłonne do obrony. Doskonale odnajdują się w warunkach miejskich. Ich pielęgnacja wymaga uwagi, zwłaszcza u szczeniąt, których skóra jest mocno pofałdowana. Typową chorobą dla rasy jest atopowe zapalenie skóry.

6. American Staffordshire Terrier – od 18 do 32 kg

American Staffordshire Terrier to średniej wielkości pies z dużą muskulaturą. Jest bardzo zwinny, czujny. Współcześnie to popularny pies rodzinny, ale dawniej wykorzystywano go do stróżowania i walk psów. Amstaffy wymagają starannej socjalizacji i bliskiego kontaktu z człowiekiem. Znudzone lub nieodpowiednio prowadzone mogą mieć skłonności do niszczenia i bójek z innymi psami. Dobrze prowadzone są lojalne, łagodne, lecz pewne siebie. Mogą mieszkać w bloku.

Pamiętaj! Wybierając psa, nie kieruj się wyłącznie jego rozmiarem albo wyglądem, ale przede wszystkim jego potrzebami i charakterem. Psa nie kupuj od przypadkowych osób, a od sprawdzonych hodowców.

7. Cocker spaniel angielski – od 13 do 16 kg

Cocker spaniel angielski to pies myśliwski, którego dawniej wykorzystywano do polowań na ptactwo. Obecnie to z najpopularniejszych rodzinnych ras psów. Cocker spaniele angielskie to psy żywiołowe, zawsze chętne do zabawy i bardzo łagodne. Ich cechą charakterystyczną jest gładka, jedwabista sierść i długie uszy. Psy tej rasy wymagają regularnego czesania i mycia uszu. Chociaż mają skłonności do chorób oczu i układu kostnego, to żyją dość długo, nawet 15 lat.

8. Border Collie – od 12 do 20 kg

Border collie to pies wyhodowany do zaganiania owiec. Obecnie jest to popularny pies do towarzystwa oraz pies sportowy. Z natury łagodny, chętny do nauki i zabaw. Nie nadaje się on jednak dla osób bez doświadczenia z psami oraz takich, których często nie ma w domu. Nieodpowiednio prowadzony może ganiać samochody, rowery, podgryzać domowników, niszczyć. To pies, który wymaga dużo uwagi i dużo ruchu. Najlepiej, jeśli opiekun będzie trenował z nim, choćby amatorsko, sporty kynologiczne, np. agility lub nosework.

9. Samojed – od 16 do 30 kg

Samojedy pochodzą z Syberii, gdzie polowały, zaganiały owce, ciągnęły sanie i pilnowały domostw. Są to dość duże psy z puchatą białą sierścią. Z charakteru są pogodne i energiczne. Potrzebują dużo ruchu i długich spacerów. Wobec obcych są przyjazne, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w dogoterapii. Na przełomie jesieni i zimy intensywnie linieją, co należy wziąć pod uwagę, jeśli mieszka się w małym mieszkaniu w bloku. Typowym schorzeniem dla rasy jest psia cukrzyca.

10. Pembroke Welsh Corgi – od 10 do 14 kg

Pembroke Welsh Corgi to jedne z najmniejszych psów pasterskich na świecie. Dawniej wykorzystywano je do zaganiania bydła. Obecnie to popularne psy towarzyszące. Wielką miłośniczką rasy była królowa Elżbieta II, która miała ich całą gromadę. Z charakteru corgi są przyjazne, pogodne i czujne. Potrzebują dużo zainteresowania ze strony opiekuna i sporo ruchu. Bardzo szybko uczą się sztuczek. Są dość niskie, ale masywne i długie. Zdarza się, że podszczypują łydki – w ten sposób dyscyplinowały krowy i owce.

11. Pudel średni – od 11 do 14 kg

Pudel średni to niezbyt duży pies z gęstą, wełnistą szatą. Występuje w pięciu kolorach: białym, czarnym, brązowym, srebrnym i morelowym. Dawniej wykorzystywano go do polowań na ptaki, gdzie aportował myśliwemu zestrzeloną zwierzynę. Z tego powodu strzyżono go tak, aby włosy chroniły tylko najważniejsze części ciała, a reszta była opływowa, czyli łysa. Obecnie pudle to popularne psy rodzinne. Z charakteru są lojalne, czułe, łagodne, chętnie się bawią. Wymagają jednak dużo czasu i ruchu, a także częstych wizyt u psiego fryzjera.

12. Sznaucer średni – od 14 do 20 kg

Sznaucery średnie wykorzystywano dawniej do zwalczania gryzoni w miastach. Współcześnie to popularne psy rodzinne. Niekiedy wykorzystuje się je też do stróżowania. Z charakteru są czujne, nieufne, odważne. W stosunku do właściciela są bardzo lojalne, obcych traktują z dystansem. To psy, które potrzebują dużo ruchu i zaangażowania ze strony opiekuna. Rasa jest bardzo zdrowa. Sznaucery średnie mogą żyć nawet 16 lat, do końca zachowując sprawność.

13. Whippet – od 6,8 do 19 kg

Whippety to średniej wielkości psy o szczupłej sylwetce i delikatnej skórze. Pomimo to są bardzo silne, wytrzymałe i szybkie. Dawniej wykorzystywano je do łapania szczurów, polowań i psich wyścigów. Obecnie to popularne psy rodzinne z ogromną potrzebą ruchu. Z charakteru whippety są pogodne, towarzyskie i lubią zabawy. Mogą mieć tendencje do gonienia dzikiej zwierzyny i niektórych pojazdów. Średnia długość życia u psów tej rasy wynosi 12 lat.

14. Terrier walijski – od 9,1 do 10 kg

Terrier walijski to najprawdopodobniej najstarsza brytyjska rasa psów. Te średniej wielkości czworonogi były wykorzystywane do polowań na lisy i łapania szczurów. Charakteryzują się skłonnością do zabaw, ogromną odwagą i uporem. Będą wspaniałym towarzystwem dla osób spokojnych, ale konsekwentnych. Terriery walijskie potrzebują bardzo dużo ruchu. Ich sierść wymaga częstego trymowania. Rasa jest podatna na alergie, ale generalnie jest bardzo zdrowa.

15. Bearded collie – od 18 do 27 kg

Bearded collie to średnich rozmiarów pies pochodzący ze Szkocji. Jego początkowym przeznaczeniem było zaganianie i pilnowanie stad owiec. Współcześnie to popularny pies do towarzystwa oraz rodzinny. Sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na wsi, jednak wymaga dużo ruchu. To żywiołowy i energiczny pies, który potrzebuje stymulacji zarówno ze strony umysłu, jak i ciała. Dobrze sprawdza się w sportach kynologicznych, szczególnie w agility, czyli psich torach przeszkód. Wymaga regularnego czesania.

A dla głodnych wiedzy inne przykłady średnich ras psów:

australian cattle dog;

basenji;

bedlington terrier;

bobtail;

bulterrier miniaturowy;

cocker spaniel amerykański;

field spaniel;

foksterrier szorstkowłosy;

hiszpański pies dowodny;

ogar polski;

pies faraona;

pinczer średni;

polski owczarek nizinny;

posokowiec bawarski;

puli;

springer spaniel angielski.

