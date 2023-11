W sobotę w Warszawie obchody Święta Niepodległości. To może wam pokrzyżować plany

Jak co roku 11 listopada ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości. Szykują się utrudnienia w ruchu i zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej, zamknięte ulice i liczne patrole policji. Oto co nas czeka w sobotę.

W sobotę w Warszawie Marsz Niepodległości. Jakie czekają nas utrudnienia? Fot. Piotr Molecki/East News

W sobotę 11 listopada w Warszawie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Jednym z nich będzie Marsz Niepodległości, który już po raz czteransty przejdzie stołecznymi ulicami.

Zamknięte ulice przez Marsz Niepodległości

Harmonogram wydarzenia opublikowało stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Jak poinformowali organizatorzy, impreza rozpocznie się Warszawie o godzinie 14:00 na Rondzie Dmowskiego. Wtedy odśpiewany zostanie hymn. Dalej będą okolicznościowe przemówienia. Sam pochód zacznie się o godzinie 14:30.

Przemarsz przejdzie Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, a później ulicą Wał Miedzeszyński, skąd uczestnicy zejdą pętlą z mostu do ulicy Wybrzeże Szczecińskie. Następnie uczestnicy skierują się ul. Siwca w stronę błoni Stadionu Narodowego. W związku z tym, te ulice przez kilka godzin będą zamknięte dla ruchu.

Na 16:30 organizatorzy zaplanowali kolejne przemówienia. Potrwają około trzydziestu minut. Po nich, od 17:00 do 20:00 trwać będą kolejne uroczystości i atrakcje. O 17:00 będzie to koncert Starosielskiego Bractwa Śpiewaczego, który odśpiewa Rotę.

Marsz Niepodległości. Jakie czekają nas utrudnienia?

Poza zamkniętymi ulicami w centralnych rejonach miasta, mieszkańców czekają jeszcze inne komplikacje. Równo o godz. 11.11 rozpocznie się 33. już edycja Biegu Niepodległości. Rywalizacja będzie mieć miejsce na Alei Jana Pawła II i Alei Niepodległości. Tam również lepiej nie wybierać się własnym samochodem.

Zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej

W związku ze wspomnianymi wydarzeniami, w stolicy zaplanowano zmiany w kursowaniu metra, tramwajów i autobusów.

W metrze będzie obowiązywać niedzielny rozkład jazdy z kursami nocnymi. W godzinach 11:00-19:00 pociągi będą kursowały z częstotliwością: co ok. 4 min. na linii M1, co ok. 5 min. na linii M2.

Jeżeli chodzi o tramwaje, na sobotę miasto zdecydowało się zawiesić kursowanie linii tramwajowych: 22 i 73.

Największe komplikacje dotyczą transportu autobusowego. Miasto zawiesi kursowanie linii 126 i 160. Linie 217, 520 i 527 będą kursować na podstawie specjalnych rozkładów jazdy, a autobusy o numerach 178, 518i 521 będą kursować przez cały dzień na podstawie specjalnych rozkładów jazdy na trasach skróconych.

Zakaz noszenia broni

Warto pamiętać, że 11 listopada to także dzień zagęszczonych patroli służb mundurowych. W sobotę w całej Warszawie będzie obowiązywał zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Wynika to z projektu rozporządzenia, opublikowanego przez Rządowe Centrum Legislacji. Celem decyzji jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy, jak i turystom, którzy wezmą udział w obchodach.

Rok temu z trasy marszu, zgodnie z zaleceniami policji, usunięto metalowe wkłady betonowych koszy na śmieci, rowery miejskie oraz hulajnogi elektryczne.

Ubiegłoroczny marsz przeszedł w akcie solidarności z napadniętą przez Rosję Ukrainą. Główna twarz Marszu Niepodległości, Robert Bąkiewicz podkreślił wówczas, że jednym z celów marszu jest właśnie zwrócenie uwagi na zagrożenie ze strony rosyjskiego imperializmu i "sojuszu Berlina z Moskwą".

Czytaj także: https://natemat.pl/448066,marsz-niepodleglosci-2022-oto-czym-ma-sie-roznic-od-poprzednich