Tuż przed inauguracyjnym posiedzeniem Sejmu X kadencji wbijane są ostatnie gwoździe do trumny, w której spocząć powinna misja tworzenia rządu powierzona Mateuszowi Morawieckiemu. Finalne porozumienie w tej sprawie z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą w niedzielne popołudnie zawarła Nowa Lewica.

Rada Krajowa Nowej Lewicy oficjalnie przypieczętowała zgodę na stworzenie rządu z KO i Trzecią Droga. Fot. Andrzej Iwanczuk / REPORTER

Rada Krajowa Nowej Lewicy jednogłośnie poparła zawartą w miniony piątek umowę koalicyjną, na podstawie której nowy rząd z premierem Donaldem Tuskiem na czele ma stworzyć obóz ugrupowań demokratycznych.

Rada Krajowa Nowej Lewicy oficjalnie potwierdza koalicję z Tuskiem i Hołownią

– Szybko się to wszystko zdarzyło dlatego, że najwyższe władze Lewicy są, okazało się, bardzo zgodne w swoich decyzjach – zaczął Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej zwołanej po zakończeniu obrad. Po czym współprzewodniczący Nowej Lewicy przeszedł do odczytania najważniejszej z podjętych uchwał.

Z jej treści dowiadujemy się, iż Rada Krajowa Nowej Lewicy (czyli tej części koalicji wyborczej Lewicy, którą stanowią dawne SLD oraz Wiosna) wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia powyborczego w celu utworzenia wspólnego rządu z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą.

– Mam przyjemność państwa poinformować również o tym, że na 140 członków obecnych na Radzie Krajowej za było sto czterdzieści osób. Nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał od głosu – podkreślił Czarzasty.

Nowa Lewica podjęła także inną uchwałę ważną dla funkcjonowania przyszłej koalicji rządowej. Jej założenia odczytał drugi współprzewodniczący partii Robert Biedroń.

Przyjmując za najważniejszy cel polityczny zakończenie szkodliwych dla państwa i społeczeństwa ośmioletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości, uznajemy treść umowy koalicyjnej (...) za niezbędne minimum programowe, którego uzgodnienie umożliwi naprawę ustroju państwa i odnowę polskiej demokracji. Zobowiązujemy parlamentarzystów należących do Nowej Lewicy do realizacji programu wyborczego NL. Szczególny nacisk kładziemy na sześć filarów programowych, to jest: prawa kobiet, świeckie państwo, mieszkalnictwo, praca, usługi publiczne i polityka senioralna. Robert Biedroń o treści uchwały przyjętej przez Radę Krajową Nowej Lewicy

Aborcja do 12. tygodnia ciąży w uchwale ws. koalicji

W dalszej części wystąpienia polityk ujawnił, że wszyscy posłowie i posłanki Nowej Lewicy do złożenia "projektu ustawy gwarantującej Polkom prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży" oraz "projektu ustawy dekryminalizującej pomoc w przerywaniu ciąży".

– Oczekujemy, że marszałek Sejmu wybrany głosami demokratycznej większości skieruje bez zbędnej zwłoki powyższe projekty do pierwszego czytania. Ponadto zobowiązujemy wszystkich parlamentarzystów i parlamentarzystki Nowej Lewicy do głosowania za wszystkimi projektami ustaw zakładającymi dekryminalizację i liberalizację prawa aborcyjnego – kontynuował Biedroń odczytywanie tekstu uchwały.

