Black Friday zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim, jak co roku czeka nas wysyp prawdziwych cenowych okazji. Pod koniec listopada taniej kupić możemy nie tylko ubrania, czy sprzęt elektroniczny, ale także bilety lotnicze, noclegi w hotelach i wiele innych związanych z podróżami rzeczy. Kto przygotował najlepsze oferty dla podróżników na Black Friday? Sprawdzamy!

Promocje na Black Friday obejmują także branżę turystyczną fot. canva.com / Pio3 / Aleksandr Kichigin / Getty Images / laughingmango /

O tym, co czeka nas wraz z końcówką listopada, nie trzeba mówić żadnemu łowcy okazji. To właśnie wtedy przypada tak zwany Black Friday, a w niektórych miejscach nawet i Black Week, czy nawet Black Month, a wraz z nimi jedne z największych przecen, na które możemy trafić w ciągu roku. Dotyczy to również promocji, którymi nie pogardzi żaden kochający podróżować człowiek.

Firmy z branży turystycznej oferują liczne promocje na loty, zniżki w hotelach i atrakcje, aby przyciągnąć podróżnych z całego świata. Jeśli marzysz o tanich wakacjach lub spontanicznej podróży, to Black Friday jest idealną porą, zarówno na zakup biletów lotniczych, jak i rezerwację noclegów.

Choć większość przewoźników i portali rezerwacyjnych nie podaje jeszcze dokładnych zasad swoich promocji, to już teraz na podstawie poprzednich lat, możemy łatwo wywnioskować, które z nich prawdopodobnie zaoferują nam okazje nie z tej ziemi.

Gdzie skorzystamy z promocji na Black Friday?

Black Friday - promocje na bilety lotnicze

Linie lotnicze już teraz przygotowują się do czarno-piątkowej gorączki, oferując niezwykłe promocje na bilety lotnicze. Pamiętaj jednak, żeby być gotowym do szybkiego działania, ponieważ te promocje zwykle są dostępne tylko przez krótki czas.

Oto oferty kilku linii lotniczych na Black Friday:

Ryanair i Wizz Air Black Friday

Obie najsłynniejsze tanie linie lotnicze co roku przygotowują promocje z okazji Black Friday. W ubiegłych latach były to między innymi dwa bilety na ten sam lot w cenie jednego, czy też zniżka 50 procent na drugi bilet.

Oferta zwykle ma ograniczenie czasowe i dotyczy tylko lotów na sezon zimowy.

W ubiegłym roku promocja w Wizz Air trwała aż tydzień. Oferowano wtedy między innymi zniżkę o 15 procent na wybrane loty.

PLL LOT Black Friday

Choć na stronie nie ma jeszcze żadnej informacji z konkretnymi informacjami na temat promocji, to już teraz pojawiła się jej zapowiedź.

Przewoźnik sugeruje, że aby nie przegapić nadchodzących promocji, warto zapisać się do jego newslettera.

Od Azji, przez Bliski Wschód i Europę po Amerykę Północną - oczekując na promocję Black Week 2023, zapoznaj się z naszymi kierunkami i już dziś zaplanuj idealny wyjazd. PLL LOT Pisze na swojej stronie przewoźnik

EasyJet Black Friday

Na stronie przewoźnika EasyJet już teraz możemy zobaczyć niektóre okazje, z których można skorzystać z okazji Black Friday.

Powstała także specjalna wyszukiwarka okazji, która pozwoli nam dopasować nie tylko loty, ale i całe wakacje włączając w to transfery, zakwaterowanie i wyżywienie. Korzystając z niej, możemy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Black Friday – zniżki na rezerwacje noclegów

Bez względu na to, czy planujesz luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu, czy poszukujesz przytulnego hostelu, Black Friday może dostarczyć ci niesamowitych zniżek na zakwaterowanie. Wielu operatorów hotelowych oferuje specjalne promocje, które umożliwiają podróżowanie w stylu bez konieczności nadwyrężania budżetu.

Które portale rezerwacyjne oferują promocje na Black Friday?

Booking Black Friday

Choć jeszcze nie podano żadnych informacji na temat promocji na Black Friday, to już teraz możemy skorzystać z 15-procentowego rabatu na późne wakacje. Oferta dotyczy pobytów w wybranych obiektach do 3 stycznia 2024 roku.

Agoda Black Friday

Choć ten serwis nie jest jeszcze zbytnio popularny w Polsce, to bez problemu zarezerwujemy za jego pośrednictwem pobyt w większości miejsc na świecie. A jeśli podróżujemy po Azji, to właśnie tam znajdziemy najwięcej najkorzystniejszych ofert.

Z okazji Black Friday na stronie i w aplikacji Agoda możemy trafić na zniżki nawet do 15 procent na wybrane hotele. Rezerwacji należy dokonać przed 28 listopada.

Black Friday – wakacje z biurami podróży

Nie tylko loty i hotele są objęte promocjami! Wiele biur podróży i stron oferujących rezerwacje podróży przygotowuje atrakcyjne pakiety wakacyjne. To świetna okazja, aby za jednym zamachem zarezerwować loty, zakwaterowanie i czasami nawet wycieczki za znacznie niższą cenę niż zazwyczaj.

Które biura podróży przygotowały ofertę na Black Friday?

Rainbow Black Friday

Na stronie biura podróży Rainbow nie znajdziemy jeszcze żadnych szczegółów o nadchodzących promocjach, jednak nadal jest tam informacja, o tych z zeszłego roku.

W 2022 roku biuro zaoferowało 10 procent zniżki na wybrane turnusy oraz na loty czarterowe.

Wakacje.pl Black Friday

W ramach ubiegłorocznej edycji Black Week dla klientów Wakacje.pl, którzy zasubskrybowali newsletter, portal przesyłał bon o wartości 300 zł do wykorzystania na wybrane oferty.

Nie ma jeszcze informacji, jak będzie wyglądać promocja w tym roku.

Black Friday – zniżki na sprzęt podróżniczy

Śpiwór, czołówka, kuchenka turystyczna – bez tych przedmiotów nie obędzie się żaden podróżnik. Sklepy, które zajmują się sprzedażą wszelkiego rodzaju sprzętu oraz odzieży turystycznej, również zwykle przygotowują specjalną ofertę na koniec listopada.

Gdzie kupisz tańszy sprzęt turystyczny na Black Friday?

Decathlon Black Friday

Sieć co roku przygotowuje promocje z okazji Black Friday, które trwają dłużej niż jeden dzień. W tym czasie z pewnością będziemy mogli zaopatrzyć się w okazyjnych cenach zarówno w ubrania, jak i w sprzęt turystyczny.

Skalnik.pl Black Friday

W sklepie Skalnik będziemy mogli skorzystać z promocji już od 20 listopada, w ramach Black Week. Czekają na nas między innymi zniżki w wysokości 25 procent oraz darmowa dostawa już od 50 zł.

Ceny top 9 najlepiej sprzedających się produktów zostaną obniżone o aż 33 procent, a jeśli dobrze poszukamy, to możemy trafić na promocje sięgające nawet minus 75 procent.

4F Black Friday

Na stronie sklepu 4F, który oferuje między innymi sprzęt i ubrania turystyczne, już teraz widnieje informacja, że kurtki oraz buty będą przecenione o kilkanaście, a nawet o kilkadziesiąt procent. Sklep zazwyczaj przygotowuje promocje wynoszące nawet -40% od cen ich produktów, jednak zaleca, aby dokładnie sprawdzać ich asortyment, bo być może trafimy na jeszcze większe okazje.

Czytaj także: https://natemat.pl/523927,kalendarz-adwentowy-od-easyjet-mozesz-zaoszczedzic-nawet-6500-zl