Polska modelka oblana kwasem przez stalkera. Pokazała, że do dziś walczy z bliznami

Katarzyna Dacyszyn przeszła przez niewyobrażalne cierpienie. Siedem lat wcześniej, będąc na korytarzu sądowym w Łodzi, doświadczyła ataku ze strony swojego stalkera, który oblał ją kwasem siarkowym. Modelka nadal poddaje się serii zabiegów. Na swoim profilu w mediach społecznościowych podzieliła się z followersami swoją zaciętą walką z bliznami.

Katarzyna Dacyszyn oblana kwasem przez stalkera. Przechodzi kolejne zabiegi Fot. Instagram.com / @katarzyna.dacyszyn; naTemat.pl

Katarzyna Dacyszyn, 43-letnia modelka, była ofiarą próby zamachu na swoje życie. Gdy oczekiwała na rozpoczęcie rozprawy sądowej, stalker oblał ją kwasem siarkowym, powodując obrażenia 25 proc. jej ciała. Aby powrócić do zdrowia, przeszła wiele operacji, jednak nie udało się jej całkowicie odzyskać wzroku.

Przed atakiem, mężczyzna nękał ją, wysyłając groźne wiadomości i oczerniając ją w sieci. Ostatecznie Dacyszyn udało się doprowadzić do skazania stalkera na 25 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa. Otrzymał także zakaz zbliżania się.

Kobieta stała się ona symbolem inspiracji dla osób doświadczających stalkingu oraz dla ofiar przemocy. Regularnie relacjonuje to, jak wygląda jej walka z bliznami. Niedawno Katarzyna przeszła kolejny zabieg, mający na celu przywrócenie jej twarzy dawnej kondycji.

"Świeżo po zabiegu. 7 lat walki o odzyskanie twarzy zniszczonej atakiem. Zabiegi na blizny, przeszczepy skóry twarzy, ujednolicenie cery, przywrócenie naturalnego koloru, walka z deformacjami, uwolnienie zrostów, przywrócenie naturalnego wyglądu..." – wymieniła w najnowszym poście.

"Lata pracy Pana doktora, lata determinacji w walce o odzyskanie dawnego wyglądu, lata bólu, strachu, stresu i nadziei. Dziękuję Wszystkim, którzy są ze mną, wspierają i życzą najlepszego" – podkreśliła.

"Zobaczyłam przed twarzą słoik z cieczą"

Projektantka bielizny i modelka, która cieszyła się uporządkowanym życiem, prowadząc udany związek, rozwijając karierę i zarządzając własnym biznesem, stanęła przed dramatyczną zmianą w 2005 roku, kiedy to otrzymała pierwszą wiadomość od nieznanego mężczyzny. Początkowo myśląc, że to pomyłka, zablokowała nadawcę.

"Demoniczne wyznanie miłosne nieznajomego mężczyzny na Messengerze - powiązane z bliznami, krwią, odwołujące się do mitologii. Poczułam potężny niepokój. Tak się nie wyznaje uczuć. Intuicja podpowiadała mi, że jestem w niebezpieczeństwie" – opisywała pierwszy kontakt ze stalkerem na łamach "Wysokich Obcasów".

Wkrótce okazało się, że mężczyzna prawdopodobnie mieszkał w tym samym budynku co ona. Po zablokowaniu go zaczął pisać do niej z innych kont, a jego wiadomości stawały się coraz bardziej agresywne i niepokojące. Wydawał się być urażony, że Katarzyna ignoruje jego zainteresowanie.

Dacyszyn, nie mogąc wytrzymać tej sytuacji, zgromadziła dowody i poszła do sądu. Podczas rozprawy wyszło na jaw, że jej prześladowca miał dwie tożsamości i był wcześniej skazany.

W sierpniu 2016 roku, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, Dacyszyn stanęła twarzą w twarz z osobą, która ją prześladowała. W dniu, który miał zakończyć jej koszmar prześladowania, doszło do najtragiczniejszego wydarzenia w jej życiu. "Nie czułam się bezpiecznie zupełnie, byłam totalnie przerażona. Usiadłyśmy w drugim końcu korytarza z dala od ludzi. W którymś momencie coś uśpiło moją czujność, już tak ze zdenerwowania wyjęłam telefon i zaczęłam sprawdzać wiadomości. W tym momencie zobaczyłam przed twarzą słoik z cieczą i usłyszałam jakiś przerażający głos" – mówiła rozmowie z TVN24.

Warto nadmienić, że na początku tego roku modelka wydała książkę zatytułowaną "Kobieta z blizną. O powrocie do życia po oblaniu kwasem przez stalkera".

Jakiś czas temu Dacyszyn, która dziś działa na rzecz walki ze stalkingiem, wspiera inne ofiary i prowadzi warsztaty dla kobiet, była gościnią Karoliny Opolskiej w naTemat w podcaście "PRZESTĘPSTWO (NIE)DOSKONAŁE".

Opowiedziała swoją historię, ale także wskazała jak rozpoznać stalkera, jak się przed nim bronić, kiedy angażować w sprawę policję i jak przygotować się do walki sądowej.