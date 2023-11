Tragedia koło Bartoszyc. Bus potrącił nastolatka, który szedł na spotkanie z kolegami

Zapowiadał się świetny wieczór. W miejscowości Wardomy (woj.warmińsko-mazurskie) nieopodal Bartoszyc, troje kolegów wybrało się na spotkanie do znajomego z sąsiedniej wioski. Nim jednak tam doszli, wydarzyła się tragedia. Jeden z nastolatków, Mateusz, został potrącony przez busa. 17-nie żyje, choć jak wynika z ustaleń policji chłopcy szli po właściwej stronie drogi.

Tragedia w Wardomach. Bus potrącił nastolatka, który szedł na spotkanie z kolegami Fot. Lukasz Klos Reporter

To miało być miłe towarzyskie spotkanie, ale zanim do niego doszło, wydarzył się dramat. 5 listopada około godz. 20 troje kolegów wybrało się w odwiedziny do znajomego z pobliskiej wsi. Szli poboczem z Łabędnika w kierunku wsi Kinkajmy.

Szedł po właściwej stronie drogi

Nagle w 17-letniego Mateusza B. uderzył osobowy bus, który wyprzedzał w tym momencie samochód osobowy. Chłopak zginął na miejscu. Pozostałym dwóm kolegom nic się nie stało. Według policjantów, koledzy szli po właściwej stronie drogi.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że nastolatkowe szli właściwą stroną drogi. Chłopaka potrącił bus, który był w trakcie wyprzedzania osobówki, jadącej w kierunku Bartoszyc – przekazała asp. Marta Kabelis z bartoszyckiej policji.

Kierowca twierdzi, że ich nie zauważył

– Do potrącenia doszło w czasie, gdy kierowca opla zjechał na lewy pas ruchu, aby wyprzedzić jadącą przed nim osobówkę. Kierowca tej osobówki odjechał z miejsca wypadku, dlatego policjanci apelują, aby zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach – tłumaczyła policjantka. Jak poinformowała asp. Kabelis, kierujący busem tłumaczył, że nie widział pieszych, a gdy już ich zauważył, nie zdołał wyhamować.

Potrąconego nastolatka próbowali reanimować funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy nadjechali chwilę po wypadku. Potem walkę o życie chłopca przejęli policjanci, strażacy i zespół ratowników medycznych. Niestety, bez powodzenia. Mateusz zmarł na miejscu.

Z informacji, do których dotarł "Super Express" wynika, że 48-letni kierowca opla był trzeźwy, tak jak pozostali uczestnicy tego wypadku. Policjanci kryminalni pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca wypadku. Zabezpieczono też opla. Wiadomo, że w sprawie ma ruszyć śledztwo, którego zadaniem będzie wyjaśnienie okoliczności tragicznego wypadku.

Koledzy przeżyli traumę

Według sąsiada zmarłego nastolatka, jego koledzy przeżyli straszliwą traumę i są teraz na lekach uspokajających. Mają przed sobą całe życie. Mateusz dopiero kończył liceum mundurowe, marzył o przyszłości w wojsku.

– Oni szli, jak trzeba, po właściwej stronie jezdni. Nie mieli kamizelek odblaskowych, tylko smartfon z włączoną latarką. Chłopak miał całe życie przed sobą, był w ostatniej klasie liceum mundurowego imienia Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie. Swoją przyszłość zamierzał związać z wojskiem – opisywał w rozmowie z "Faktem".

