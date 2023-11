Hołownia zapowiedział pierwsze orędzie. Wiadomo, kiedy je wygłosi

W poniedziałek Szymon Hołownia został nowym marszałkiem Sejmu. Kolejnego dnia zapowiedział, że wygłosi orędzie. Stanie się to w tym tygodniu. Nie jest znana dokładna data tego wystąpienia.

Hołownia wygłosi orędzie. Wiadomo, kiedy to się stanie. Fot. Piotr Molecki/East News

Hołownia zapowiedział, że wygłosi w tym tygodniu orędzie

– W tym tygodniu wygłoszę orędzie – poinformował we wtorek nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Podczas konferencji prasowej przed wtorkowym posiedzeniem Sejmu mówił też o planach w izbie niższej na najbliższy czas. – Wyznaczyliśmy na ten tydzień sporo terminów dla posłów na zgłaszanie kandydatur do obsady kolejnych stanowisk w państwie – przekazał.

I dalej kontynuował: – Dziś na prezydium dołożymy kolejne terminy tak, żeby następne posiedzenie, które będzie miało miejsce w przyszły wtorek, pozwoliło nam wyłonić członka państwowej komisji ds. pedofilii, co jest hańbą, że do tej pory nie zostało to uregulowane.

W poniedziałek na Szymona Hołownię zagłosowało 265 posłanek i posłów. Za Elżbietą Witek opowiedziało się natomiast 193 parlamentarzystek i parlamentarzystów. W głosowaniu wzięło udział 459 osób. – Gratuluję, panie marszałku – powitał Hołownię Marek Sawicki.

Hołownia już ogłosił, co ma zamiar wprowadzić jako marszałek

Potem nowy marszałek wygłosił przemówienie. – Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: "dość tego, co było". Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo już tych barier nastawiano między nami – powiedział.

Zapowiedział też, że przywrócone zostaną briefingi oraz śniadania prasowe z marszałkiem Sejmu. – Sejm nie będzie azylem dla przestępców, nie będzie polem do korupcji, nie będzie nigdy więcej trybuną dla pogardy – wskazał.

I dodał: – Sejm RP nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu, nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania. Chcę uspokoić państwa posłów, że nie trzeba już będzie udawać, że się ma wniosek formalny, bo będzie można normalnie zabrać głos. Zaproponuję prezydium, żebyśmy mogli na początku każdego posiedzenia mieć serię pytań od szefów klubów i kół poselskich do rządu, do ministrów – tak, żeby tę komunikację udrożnić i nie naruszać powagi tej izby.

We wtorek dalej będzie obradował Sejm

Szymon Hołownia zwrócił się także do Andrzeja Dudy. – Panie prezydencie, po tym głosowaniu nikt nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym Sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj – powiedział.

We wtorek po godz. 16 Hołownia pokieruje kontynuującą posiedzenia Sejmu. Izba niższa zajmie się na nim wyborem posłów sekretarzy Sejmu oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa z ramienia Sejmu.

– Mam nadzieję, że wybierzemy komisje regulaminową i spraw poselskich i zaczniemy proces wyłaniania sejmowej komisji etyki – informował wcześniej Hołownia, mówiąc o wtorkowych obradach.