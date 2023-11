Kukiz zagrał PiS na nosie i założył swoje koło. A to nie koniec!

Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko oraz Marek Jakubiak, którzy do Sejmu startowali z list Prawa i Sprawiedliwości, nie będą częścią klubu parlamentarnego tej partii. Założyli własne koło – Kukiz15, a dokumenty w tej sprawie zostały złożone w kancelarii Sejmu jeszcze przed pierwszym posiedzeniem.

Już w momencie ogłoszenia wyniku wyborów mina Pawła Kukiza, który startował z list Prawa i Sprawiedliwości i przebywał w sztabie partii, wskazywała, że postawił chyba na złego konia.

Okazało się bowiem, że nie jest już częścią zwycięskiego obozu, który w nowym Sejmie nie będzie forsował swoich ustaw, w tym projektów zgłoszonych przez Kukiza. Chodzi tutaj między innymi o jednomandatowe okręgi wyborcze i sędziów pokoju – dwie sztandarowe inicjatywy Kukiz'15.

Kukiz z nowym kołem

Dlatego nie dziwi fakt, że jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu do kancelarii niższej izby parlamentu wpłynęły dokumenty, które powołują koło poselskie Kukiz15. To znak, że Paweł Kukiz odcina się od PiS.

– Będziemy działać jako samodzielne koło, ale które wchodzi światopoglądowo do obozu prawicowego. (...) Nie jestem PiS-owcem. To jest klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i obowiązuje w nim dyscyplina partyjna Prawa i Sprawiedliwości – tłumaczył dziennikarzom powołanie własnego koła były muzyk.

– Jestem prawicowy, ale nie jestem Prawem i Sprawiedliwością, więc w różnych kwestiach, na przykład gospodarczych, możemy mieć inne zdanie. Nie będę robił takich rzeczy, że będę głosował na rozkaz albo będę miał z tyłu głowy, że mnie wyrzucą z klubu. Nie chce być wyrzucany. Już raz mnie PSL wyrzuciło i wystarczy – dodał w rozmowie z PAP, której zapis cytuje TVN24.

Wraz z Kukizem w kole znaleźli się Jarosław Sachajko i Marek Jakubiak. Oni także dostali się do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczącym koła został Paweł Kukiz.

Kukiz mierzy wyżej

Członkowie nowego koła przyznają, że nie chcą poprzestać tylko na kole. Już rozpoczęli rozmowy z posłami, zapewne prawicy, których zachęcają do dołączenia do nich, żeby utworzyć koło parlamentarne.

– Myślę, że wielu posłów do nas przyjdzie. Chcielibyśmy, żeby to był klub, bo wtedy media nie będą mogły nas ignorować, bo o to również chodzi – stwierdził Jarosław Sachajko, którego wypowiedz dla PAP przytacza TVN24.

Ale czy odłączenie się Kukiza od PiS oznacza, że nie będzie współpracował z Jarosławem Kaczyńskim? Niech odpowiedzią na to pytanie będzie deklaracja Kukiza, że poprze rząd Mateusza Morawieckiego oraz że wspomniana trójka poparła Elżbietę Witek zarówno w głosowaniu przy wyborze marszałka Sejmu jak i wicemarszałka.

