Maja Ostaszewska i Michał Englert są w szczęśliwym związku partnerskim od 18 lat, choć nie zdecydowali się jeszcze na ślub. Mają dwoje dzieci. Ostatnio znana aktorka opublikowała na Instagramie post wraz ze zdjęciem, na którym jest w towarzystwie swojego ukochanego i starszego dziecka. Warto zauważyć, że 16-letni Franek to skóra zdjęta z mamy.

Tak wygląda syn Mai Ostaszewskiej. Franciszek Englert ma już 16 lat

Maja Ostaszewska i Michał Englert poznali się w 2005 roku na planie filmu "Solidarność, Solidarność", nad którym operator pracował razem z żoną Małgorzatą Szumowską. Do jednego z odcinków pt. "Ojciec" do odtworzenia głównej roli zaprosili właśnie Ostaszewską.

Jej kunszt aktorski, a także niepodważalny urok osobisty wywarł na Englercie nieprawdopodobne wrażenie, a jego uczucie zostało odwzajemnione przez aktorkę.

"Zauważyliśmy się na imprezie w SPATiF-ie. Zaczęliśmy tańczyć. O świcie na molo wiedzieliśmy, że trudno będzie się rozstać. To była eksplozja. Strasznie się zakochałam" – mówiła Ostaszewska w jednym z wywiadów.

Przez dłuższy czas zakochani mieli ogromne wyrzuty sumienia z powodu złego traktowania żony operatora. Jednak po jakimś czasie postanowili wyznać jej prawdę, ponieważ zrozumieli, że są dla siebie stworzeni. Małżeństwo Michała Englerta zakończyło się ostatecznie rozwodem, a Małgorzata Szumowska z ogromną klasą "zwróciła wolność" swojemu mężowi.

Pomimo tych wszystkich perturbacji, trio tworzy znakomitą ekipę, która często pracuje wspólnie nad różnymi filmami. Ostaszewska i Englert doczekali dwójki pociech, wychowują razem 16-letniego Franciszka i 14-letnią Janinę.

Nastolatek był z nimi podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowym w Wenecji. Właśnie stamtąd pochodzą nowe zdjęcia, które wylądowały a profilu aktorki.

"Wspomnienia z Wenecji. Wspaniały czas z dwójką moich ulubionych ludzi oraz z przyjaciółmi" – podpisała kadr.

"Fajna rodzina... aż miło popatrzeć"; "Piękni ludzie"; "Najlepsza reprezentacja" – pisali fani aktorki. To nie pierwszy raz, kiedy Ostaszewska pokazała 16-letniego syna.

Jakiś czas temu też dodała z nim zdjęcie, a wtedy fani byli jednogłośni co do tego, że Franciszek jest do niej bardzo podobny. Niektórzy pisali, że wygląda jak jej klon.

W mediach wielokrotnie pojawiały się spekulacje, dlaczego Ostaszewska i Englert nie sformalizowali związku, skoro są ze sobą tyle lat.

W wywiadzie sprzed roku artystka przedstawiła swoje stanowisko w kwestii ślubu. Jak wytłumaczyła nie było to dla nich nigdy priorytetem, dlatego też z przyzwyczajenia zdecydowali się nie zmieniać swojego statusu.

"Nie było nam to jakoś nigdy potrzebne. Tzn. ja nie mówię, że tego nigdy nie zrobię, być może któregoś dnia pomyślimy - tak, czemu nie. Ja z moim partnerem buduję szczęśliwy związek od 17 lat, mamy dwójkę dzieci, nastolatków i jest nam dobrze tak, jak jest" – podkreśliła w rozmowie z Jastrząb Post.

Gwiazda sama przyznała, że gdy była młodsza, mocno buntowała się przeciwko instytucji małżeństwa. Nie chciała być nigdy oceniana przez pryzmat czy jest mężatką i ma dzieci, czy nie.

"Oczywiście, jeśli ludzie się kochają, to ślub jest czymś pięknym i nie jestem absolutnie przeciwniczką ślubów. A u nas - po prostu zawsze byliśmy zajęci wieloma innymi sprawami i nigdy nie było nam to potrzebne. Ale nie mówię, że nigdy nie wezmę tego ślubu. Może wezmę, może nie wezmę..." – podsumowała aktorka.