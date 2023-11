Niespodziewany ruch Dudy po obradach Sejmu. Ma w planach ważne spotkanie

W ostatnich dniach Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu. Nowy marszałek jest umówiony pod koniec tygodnia na spotkanie z prezydentem. Ostatni raz politycy rozmawiali podczas konsultacji powyborczych.

Nowy ruch administracji Dudy. Zaplanowano spotkanie z Hołownią. Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Duda w piątek spotka się z Hołownią

W piątek o godzinie 11 zaplanowane jest spotkanie Andrzeja Dudy z nowym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Informację na ten temat przekazała PAP w środę szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Ostatni raz Duda i Hołownia rozmawiali podczas konsultacji powyborczych. – Byliśmy szczegółowo pytani o plany naszego ugrupowania i przyszłej koalicji w tych obszarach. Myślę, że to była dobra rozmowa, pokazująca też ze strony pana prezydenta wolę współpracy i rozmowy o wszystkich rzeczach, które będą dotyczyły Polski, z przyszłym rządem, dla którego większość gwarantuje Trzecia Droga – mówił wówczas lider Polska 2050.

Hołownia został nowym marszałkiem Sejmu

Przypomnijmy: w poniedziałek Szymon Hołownia został nowym marszałkiem Sejmu. – Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: "dość tego, co było". Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo już tych barier nastawiano między nami – oznajmił podczas swojego pierwszego wystąpienia.

Zapowiedział też, że przywrócone zostaną briefingi oraz śniadania prasowe z marszałkiem Sejmu. – Sejm nie będzie azylem dla przestępców, nie będzie polem do korupcji, nie będzie nigdy więcej trybuną dla pogardy – wskazał.

I dodał: – Sejm RP nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu, nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania. Chcę uspokoić państwa posłów, że nie trzeba już będzie udawać, że się ma wniosek formalny, bo będzie można normalnie zabrać głos.

Szymon Hołownia zwrócił się także do Andrzeja Dudy. – Panie prezydencie, po tym głosowaniu nikt nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym Sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj – powiedział.

Hołownia ma w planach orędzie

Jeszcze w tym tygodniu Hołownia ma wygłosić orędzie. Informował o tym we wtorek. Tego samego dnia posłowie kontynuowali pierwsze posiedzenie Sejmu i zajęli się wyborem kandydatów do KRS. Na sali wywiązała się bardzo ostra debata, którą na koniec bardzo wymownie skomentował marszałek Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 skarcił posłów i zaapelował do nich o refleksję.

– Zarządzam przerwę w posiedzeniu, ale zanim ją zarządzę mam jeszcze jedną uwagę i prośbę do państwa. Komentarz też do tego, co się wydarzyło na tej sali. Mikrofony na sali sejmowej zbierają tylko tych, którzy przemawiają. Chciałbym, żeby Polki i Polacy, którzy śledzą obrady Sejmu, wiedzieli, że dzisiaj na tej sali, w mojej ocenie, ale też wielu z nas, przekroczone zostały standardy demokratycznej debaty – ocenił nowy marszałek.