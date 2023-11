T o Mateusz Morawiecki otrzymał od prezydenta misję tworzenia rządu, ale PiS nie ma większości. Wkrótce zapewne tę szansę dostaną partie demokratyczne. Premierem ma zostać wtedy lider Platformy Donald Tusk. W środę media donoszą, co szef PO ma w planach, kiedy obejmie urząd. Są to informacje dość sensacyjne.





Tusk może być premierem tylko na chwilę? Sensacyjne ustalenia mediów

Natalia Kamińska

To Mateusz Morawiecki otrzymał od prezydenta misję tworzenia rządu, ale PiS nie ma większości. Wkrótce zapewne tę szansę dostaną partie demokratyczne. Premierem ma zostać wtedy lider Platformy Donald Tusk. W środę media donoszą, co szef PO ma w planach, kiedy obejmie urząd. Są to informacje dość sensacyjne.