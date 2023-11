Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu Zbigniew Ziobro wygłosił kuriozalną tyradę, podczas której wyzywał dotychczasową opozycję, pouczał ją na temat przestrzegania Konstytucji, a w pewnym momencie... zaśmiał się złowieszczo. Jak się okazało, kamery uchwyciły reakcję Donalda Tuska na to "show" – i jest ona niezwykle wymowna.

Donald Tusk zareagował na demoniczny śmiech Zbigniewa Ziobry Fot. Piotr Molecki/East News / screen X

Reakcja Tuska na przemówienie Ziobry

Podczas wtorkowej dyskusji nad kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa doszło do pierwszej w tej kadencji Sejmu awantury z prawdziwego zdarzenia. Po tym, jak Borys Budka w ostrych słowach podsumował poprzednią, niekonstytucjonalną KRS, która działała za rządów PiS, głosu zażądał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W pewnym momencie jego wystąpienia posłowie opozycji zaczęli skandować: Będziesz siedział! Odpowiedź lidera Suwerennej Polski była zaskakująca.

– Mam nadzieję, że nie okaże cię się fujarami jak za czasów Trybunału Stanu. A jak się boją Konstytucji! – zakrzyknął z mównicy, po czym się złowrogo roześmiał.

Jego śmiech mocno rozbawił polityków opozycji. Uwagę internautów zwróciło nagranie przedstawiające zachowanie Donalda Tuska dokładnie w tym momencie. Wyraźnie rozbawiony lider PO spojrzał z uśmiechem na siedzącego obok Borysa Budkę, po czym pochylił się do przodu i schował twarz w dłoniach, wyraźnie starając się ukryć swoją reakcję.

Podczas swojego wystąpienia minister sprawiedliwości pouczał opozycję o prawie i przestrzeganiu Konsytucji.

– Po drugie, panie Budka, to Konstytucja, ta Konstytucja, którą tak chętnie pan i pana koleżanki i koledzy na KOD-owskich manifestacjach (...) tak często machacie tam tymi Konstytucjami. W tych Konstytucjach (...) jest też norma prawna, która mówi, że dopóki ustawa nie została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, a nie przez pana Borysa Budkę, jest obowiązującym w Polsce prawem. Więc jeśli pan o prawie mówi i praworządności, to niech pan będzie konsekwentny – dodał i znowu zwrócił się do Budki.

– Przestrzegam, po nocy jest dzień. Przyjdzie czas, że wy też znajdziecie się w ławach opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również za łamanie Konstytucji, ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny siebie, czas biegnie szybko – stwierdził Zbigniew Ziobro.