Eurowizja Junior 2023 zbliża się wielkimi krokami. Jak zagłosować na 13-letnią Polkę?

Lada moment wystartuje Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2023. Już 26 listopada 2023 roku widzowie będą mogli zobaczyć występy na żywo reprezentantów z różnych krajów. Tym razem wydarzenie odbędzie się we Francji, a dokładniej w Nicei na Arenie Palais Nikaia. W tym roku Polskę reprezentować będzie Maja Krzyżewska. Jak oddać głos na 13-letnią Polkę?

Eurowizja Junior 2023. Jak zagłosować na Maję Krzyżewską? Fot. Facebook.com / @Szansanasukces. Opole 2024

Eurowizja Junior 2023. Jak zagłosować na Maję Krzyżewską?

Polskie eliminacje do Eurowizji Junior 2023 miały dwuetapowy finał. W pierwszej części finaliści wykonali losowo przydzielone piosenki, znane z poprzednich odcinków eliminacyjnych.

W finale wystąpiło pięcioro młodych wokalistów: 12-letni Leon Olek, 13-letnia Daria Malicka, 11-letni Filip Robak, 10-letnia Gracjana Górka i 13-letnia Maja Krzyżewska.

Do ostatniego etapu zakwalifikowali się Leon Olek i Maja Krzyżewska, obydwoje wykonali piosenkę "I Just Need a Friend".

Finalistów wybrało jury w składzie: Daria Barycka z TVP, reżyser Konrad Smuga i przewodniczący jury Grzegorz Urban. W decydującej części eliminacji uczestnicy zaprezentowali utwory stworzone specjalnie na Eurowizję Junior 2023. Zwycięzcę wyłonili telewidzowie za pomocą SMS-ów.

Reprezentantką Polski we Francji będzie Maja Krzyżewska. 13-letnia wokalistka z Szeszupki, ucząca się w Studiu Piosenki Świetlik, wcześniej brała udział w szóstej edycji "The Voice Kids". Jej występy z muzycznego show TVP oraz z innych konkursów wokalnych można znaleźć w sieci.

Eurowizja Junior 2023 odbędzie się w Nicei we Francji, w hali Palais Nikaïa. Tematem przewodnim tej edycji jest hasło "Heroes" (tłum. bohaterowie). Uroczystość otwarcia zaplanowano na 20 listopada, a finał konkursu odbędzie się 26 listopada.

Zwycięzca jest wyłaniany na podstawie głosów publiczności oraz jury. W odróżnieniu od "dorosłej" wersji konkursu, w Eurowizji Junior widzowie mogą głosować na reprezentanta swojego kraju, ale aby głos był ważny, należy także zagłosować na co najmniej dwóch innych uczestników.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony vote.junioreurovision.tv.

Transmisja Eurowizji Junior 2023 będzie dostępna na antenie TVP1, a rozpocznie się o godzinie 16:00.

Jakiś czas temu Marek Sierocki, ceniony dziennikarz muzyczny, w wywiadzie dla Plejady ocenił, że polska propozycja na Eurowizję Junior jest chwytliwa.

– Wielkim atutem tej piosenki jest to, że wpada w ucho za pierwszym razem. Podczas Eurowizji Junior Maja będzie miała szansę ją zaśpiewać, a publika w Europie usłyszeć pierwszy raz. Innym atutem piosenki jest jej niezwykle wartościowy tekst – powiedział prowadzący program "Szansa na sukces".

"Dziś to, co mam, to nadzieję, żе każdy z nas gdzieś znajdzie dom. Za dużo łez w wiеlkim świecie, pośrodku my" – brzmi fragment tekstu piosenki "I Just Need a Friend", której autorami są m.in. Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór, którzy napisali "Superhero" dla Viki Gabor czy "Somebody" dla Sary James.

– Myślę, że Maja ma już dobry kontakt ze sceną, ona już jej nie krępuje (...) Myślę, że na scenie w Nicei będzie sobą i da sobie radę. Najważniejsze jest, by śpiewać ten utwór "od siebie" – dodał Sierocki.

Eurowizja Junior - wyniki Polski z ostatnich lat

Warto dodać, że reprezentanci Polski odnosili sukcesy w tym konkursie. W 2018 roku Roksana Węgiel zdobyła pierwsze miejsce z utworem "Anyone I Want to Be", a rok później triumfowała Viki Gabor z kawałkiem "Superhero".

W 2021 roku Sara James zdobyła srebrny medal z piosenką "Somebody", przegrywając jedynie z reprezentantką Armenii, Maléną, która zaśpiewała "Qami Qami".

W 2022 roku, gdy w konkursie wystawiona została Laura Bączkiewicz, Polska uplasowała się na 10. miejscu w Eurowizji Junior.

Zwycięstwo przypadło Francji dzięki występowi Lissandro i jego piosence "Oh Maman!". Drugie miejsce zdobyła Armenia, kraj-gospodarz i zwycięzca poprzedniej edycji, reprezentowany przez Nare z utworem "DANCE!". Podium uzupełniła Gruzja z Mariam Bigvavą i jej piosenką "I Believe".