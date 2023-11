Pijane opiekunki w polskim przedszkolu. Niewiarygodne, ile miały promili

Agnieszka Miastowska

S am fakt, że kobiety wykonujące tak odpowiedzialną pracę jak opieka nad dziećmi, robiły to pod wpływem alkoholu, woła o pomstę do nieba. Ale w to, na jakie spożycie alkoholu wykazało badanie, aż trudno uwierzyć. Jedna z nauczycielek przedszkola miała w organizmie 1,2 promila. Druga... prawie cztery promile.