Ktoś tęsknił...? Macierewicz wyszedł na mównicę i zaczął atakować Hołownię

Po zakończeniu części formalnej wtorkowych (21.11) obrad Sejmu marszałek Szymon Hołownia oddał głos posłom, którzy zgłosili się do wygłoszenia oświadczeń. Pierwszym, który pojawił się na mównicy był Antoni Macierewicz, który z marszu zaczął atakować lidera Polski 2050.

Antoni Macierewicz zaatakował Szymona Hołownię. Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Antoni Macierewicz miał obiekcje co do zachowania marszałka Sejmu, który ustawił limit czasowy wypowiadającym się ministrom ustępującego rządu PiS na 3 minuty.

– Ten projekt pana marszałka Hołowni, żeby wystąpienia miały 3 minuty jest zupełnie nową w ciągu ostatnich 30 lat koncepcją. Panie marszałku, pan idzie za daleko, może pan to ograniczy do 30 sekund? To, co pan robi jest po prostu skandal – grzmiał z mównicy poseł PiS.

Hołownia próbował mu wytłumaczyć, że nie ma takiego zamiaru, żeby ograniczać mu czas wypowiedzi do 30 sekund, ale ten nie przestawiał przemawiać.

Macierewicz: To jest zdrada stanu!

– Istota polega na tym, że odrzucił pan wraz ze swoją formacją możliwość przekazania przez polski Sejm jednoznacznego stanowiska w sprawie jutrzejszego działania Unii Europejskiej, która ma pozbawić Polską niepodległości. I to pan właśnie oraz pana formacja sprawiła, że polski Sejm nie może się przed decyzją UE publicznie wypowiedzieć. Wy się zgadzacie na to, by Polska została pozbawiona niepodległości, to jest zdrada stanu! – stwierdził Antoni Macierewicz.

Kiedy zszedł z mównicy doczekał się odpowiedzi marszałka Sejmu.

– Nie wykorzystał pan nawet tych 3 minut. Przypominam artykuł 185 Regulaminu Sejmu, który mówi, że oświadczenia poselskie nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, to pozostawia mi pole do interpretacji, dlatego dzisiaj wystąpienia będą trwały minut trzy – powiedział Szymon Hołownia.

Sejm wybrał członków Trybunału Stanu

Wcześniej Sejm bezwzględną większością głosów wybrał dwóch zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu. To mec. Jacek Dubois i Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski.

Do tego wyłoniono 16 członków Trybunału Stanu. To Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz

Za wyborem członków Trybunału Stanu głosowało 431 posłów, przeciw był jeden poseł, wstrzymało się 14 osób, a 24 nie wzięło udziału w głosowaniu.

