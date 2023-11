W ostatnich miesiącach życia Diana nie rozmawiała z siostrą. Kim jest trójka rodzeństwa księżnej?

Księżna Diana miała czworo rodzeństwa, jednak tylko trójka przeżyła dzieciństwo. Kim są jej starsze siostry oraz młodszy brat Charles, który nazywany jest największym obrońcą Diany? Nie wszyscy o tym wiedzą, ale to najstarsza siostra Sarah zapoznała Lady D. z Karolem. Z kolei przez rozwód z Karolem księżna straciła kontakt z drugą siostrą – Jane.

Hrabia Charles Spencer, brat księżnej Diany, koło kwiatów złożonych na terenach przy posiadłości rodzinnej posiadłości Spencerów w Althorp (z prawej) Fot. Allstar Picture Library/Mary Evans Picture Library/East News

Księżna Walii urodziła się 1 lipca 1961 roku jako Diana Frances Spencer w arystokratycznej familii, która od kilku pokoleń miała bliskie relacje z brytyjską rodziną królewską. Jej ojcem był John Spencer, 8. hrabia Spencer i wicehrabia Althorp, a matką Frances Spencer, wicehrabina Althorp (później Frances Shand Kydd).

Małżeństwo nie było szczęśliwe, a John podobno dopuszczał się przemocy wobec żony. W 1967 roku matka Diany zostawiła męża dla Petera Shanda Kydda, spadkobiercy fortuny, którą jego rodzina zarobiła w firmie produkującej tapety w Australii. Mała Diana miała wtedy siedem lat. Jej matka poślubiła swojego nowego partnera w 1969 roku, tuż po rozwodzie z Johnem Spencerem, a ostrą walkę o prawo do opieki nad dziećmi wygrał hrabia.

W 1976 roku John Spencer poślubił bywalczynię salonów Raine McCorquodale, której Diana miała szczególnie nie znosić. Z kolei rok wcześniej, kiedy umarł dziadek przyszłej księżnej, jej ojciec odziedziczył tytuł hrabia Spencer. Cała rodzina wyprowadziła się wtedy z Park House, posiadłości wynajmowanej od królowej Elżbiety II, do rodzinnego majątku Spencerów w Althorp, a Diana została lady Dianą Spencer.

Rodzeństwo księżnej Diany

Diana była przedostatnia z pięciorga dzieci. Spencerowie doczekali się Sarah, Jane, Johna, Diany i Charlesa (nie mieli już potomstwa z kolejnymi małżonkami). Dzieciństwo przeżyła jednak tylko czwórka dzieci: John Spencer był wymarzonym męskim potomkiem hrabiego Spencera i starszym bratem Diany, ale zmarł 12 stycznia 1960 roku, zaledwie 10 godzin po porodzie. Przyszła księżna Walii urodziła się półtora roku po nim, ku niechęci swojego ojca, który liczył na syna.

Od śmierci Diany w 1997 roku Sarah i Jane prowadzą prywatne życia, z dala od mediów. Inaczej ich młodszy brat Charles Spencer, obecny hrabia Spencer, który regularnie udziela się publicznie i chroni pamięć oraz dziedzictwo Diany.

Cała trójka ma jednak dobre relacje ze swoimi siostrzeńcami, księciem Williamem i księciem Harrym, a wszyscy byli gośćmi na ich ślubach oraz chrztach ich dzieci (z wyjątkiem chrztu małej Lilibet, córki Harry'ego i jego młodszego dziecka, w Kalifornii w USA). Jane jest nawet matką chrzestną księżniczki Charlotte, córki Williama i Kate.

Kim jest rodzeństwo księżnej Diany?

Lady Sarah McCorquodale

Lady Sarah McCorquodale jest starszą o sześć lat siostrą księżnej Diany. Urodziła się 29 marca 1955 roku jako pierworodne dziecko Spencerów Elizabeth Sarah Lavinia Spencer (zamiast Elizabeth używa jednak swojego drugie imienia). Dziś ma 68 lat.

W latach 70. Sarah spotykała się krótko z ówczesnym księciem Karolem, późniejszym mężem Diany i to ona ich ze sobą zapoznała. – Jestem Kupidynem – żartowała w 1981 roku w rozmowie z dziennikiem "The Guardian", nawiązując do rzymskiego boga miłości.

W 1980 roku poślubiła Neila Edmunda McCorquodale'a, dalszego krewnego swojej macochy, Raine McCorquodale, hrabiny Spencer. Mają troje dzieci George'a, Emily i Celię oraz siedmioro wnucząt. Lady Sarah była przewodniczącą fundacji Diana, Princess of Wales Memorial Fund, który zgromadziła 100 milionów funtów na rzecz różnych organizacji charytatywnych i rozwiązała się w 2012 roku.

Jane Fellowes, baronowa Fellowes

Jane Fellowes urodziła się 11 lutego 1957 jako drugie dziecko Frances i Johna Spencerów. Na chrzcie nadano jej imiona Cynthia Jane Spencer, ale podobnie jak starsza siostra używa drugiego imienia. Jest o cztery lata starsza od Diany i ma dziś 66 lat.

Kiedy Diana miała 16 lat, Jane wyszła za mąż za ówczesnego asystenta prywatnego sekretarza królowej Elżbiety II, Roberta Fellowesa (przyszła księżna była druhną na ich ślubie). Zamieszkali w Pałacu Kensington w Londynie, gdzie potem mieszkała Diana z księciem Karolem i synami, dlatego siostry miały ze sobą bardzo bliski kontakt.

Niestety pod koniec życia Diany zerwały relację. W 1990 roku Robert awansował na prywatnego sekretarza królowej, a gdy małżeństwo Diany z królem Karolem zaczęło się rozpadać, był lojalny wobec rodziny królewskiej. Jak relacjonowały potem media, w ostatnich 18 miesiącach życia księżnej Diana i Jane prawie ze sobą nie rozmawiały. Fellowes nigdy nie wypowiedziała się publicznie na temat śmierci księżniczki.

W 1999 roku John Fellowes otrzymał tytuł barona, a Jane została baronową Fellowes. Para ma troje dzieci: Laurę, Alexandra i Eleanor oraz czwórkę wnucząt.

Hrabia Charles Spencer

Charles Spencer to ostatnie dziecko Spencerów i młodszy brat księżnej Diany. Urodził się jako Charles Edward Maurice Spencer 20 maja 1964 roku, niecałe cztery lata po siostrze (dziś ma 59 lat). Był wyczekanym synem hrabiego Johna Spencera, który po śmierci nowo narodzonego syna Johna w 1960 roku marzył o dziedzicu. Rodzice rozstali się, gdy Charles miał cztery lata.

W 1992 roku zmarł ojciec rodzeństwa John Spencer, a 27-letni Charles został 9. hrabią Spencerem. Brat Diany, z którym przyszła księżna była bardzo blisko związana w dzieciństwie, pracował jako dziennikarz, jest też autorem kilku książek historycznych.

Po śmierci Diany w 1997 roku Charles stał się publicznym obrońcą jej dziedzictwa i dobrego imienia. Wraz z Williamem, Harrym, Karolem oraz księciem Filipem szedł za trumną księżnej podczas jej pogrzebu. Często wypowiada się o siostrze w mediach, a 1 lipca 2021 roku w dzień 60. urodzin Diany uczestniczył wraz z siostrami oraz siostrzeńcami w odsłonięciu pomnika księżnej Walii w ogrodach Pałacu Kensington.

Charles Spencer trzy razy stawał na ślubnym kobiercu. Ze swoją pierwszą żoną Victorią Lockwood ma czworo dzieci: lady Kitty Eleanor Spencer, lady Elizę Victorię Spencer, lady Katyę Amelię Spencer oraz Louisa Spencera, wicehrabiego Althorp. Para rozstała się w 1997 roku, a w 2001 roku hrabia Spencer poślubił Caroline Freud, z którą ma syna Edmunda Spencera oraz córkę Lady Larę Spencer. Małżeństwo przetrwało sześć lat.

W 2011 Charles wziął ślub z Karen Gordon, swoją obecną żoną. Mają jedną wspólną córkę, lady Charlotte Dianę Spencer. Łącznie hrabia Spencer ma siedmioro dzieci.