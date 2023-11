Gmyz postawił ultimatum agentowi Tomkowi. Ma rozpętać "armagedon"

Tomasz Kaczmarek zeznał w prokuraturze – a potem powtórzył te słowa w głośnym wywiadzie – że miał przekazywać ściśle tajne dokumenty CBA dziennikarzom sprzyjającym PiS. Na słowa "agenta Tomka" zareagował korespondent TVP z Berlina Cezary Gmyz, który jest jedną z wymienionych przez Kaczmarka osób.

Cezary Gmyz zażądał od "agenta Tomka" wycofania się z jego słów Fot. Stefan Maszewski/REPORTER

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" opublikowała wywiad z Tomaszem Kaczmarkiem, szerzej znanym jako "agent Tomek". Były agent CBA i były poseł Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że na zlecenie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika oraz Ernesta Bejdy miał przekazywać ściśle tajne dokumenty dziennikarzom przychylnym PiS-owi.

Opowiedział m.in. o przekazaniu materiałów CBA związanych z aferą gruntową z 2007 roku dziennikarzowi Cezaremu Gmyzowi. Miało dojść do tego na Polach Mokotowskich, na parkingu przed restauracją "Zielona Gęś".

– Ernest Bejda przekazał w mojej obecności Cezaremu Gmyzowi trzy teczki skopiowanych materiałów operacyjnych. To były nie pendrive'y, tylko teczki w tekturowych obwolutach. Tam były analizy operacyjne i stenogramy z podsłuchów – powiedział "agent Tomek".

Gmyz odpowiada "agentowi Tomkowi"

Na wywiad "agenta Tomka" zareagował we wtorek wieczorem Cezary Gmyz. We wpisie opublikowanym w serwisie X pracownik TVP stwierdził, że po konsultacji z prawnikami "ze względu na moje litościwe serce" daje Kaczmarkowi czas na "odwołanie wszystkich jego łgarstw" do środy do godziny 20.

"Potem rozpętuję armagedon" – zapowiedział.

Wcześniej kroki prawne wobec "agenta Tomka" zapowiedziała Dorota Kania, aktualnie naczelna Polska Press. Kaczmarek twierdzi, że uczestniczył w przekazywaniu jej materiałów dot. afery hazardowej z 2009 roku. – W moim prywatnym mieszkaniu Dorota Kania spotkała się z funkcjonariuszem CBA, który prowadził tę sprawę. Agent wyłożył na stół wszystkie teczki, jakie były w tej sprawie zebrane. Dziennikarka miała wówczas okazję zapoznać się z materiałami ściśle tajnymi i uzyskać informacje od funkcjonariusza o tym, co zostało tam zarejestrowane. W tamtym czasie celem Kani był sędzia Sądu Najwyższego, którego rozmowy CBA zarejestrowało przez podsłuchy w tej sprawie – opowiedział "Wyborczej" Tomasz Kaczmarek. We wtorek Kania zapowiedziała w serwisie X, że "niebawem" Kaczmarek dostanie od niej "pozew i prywatny akt oskarżenia". " A także Bogdan Klich za pomawianie mnie o udział w grupie przestępczej" – dodała.