Nie bądź jak turyści na Śląsku. Nagrano prawie 200 osób, które to zrobiły

Małgorzata Chuchel

Do niemalże wszystkich jaskiń zlokalizowanych w śląskich rezerwatach przyrody obowiązuje zakaz wstępu. Jak to jednak bywa, turyści mają je za nic i ochoczo wchodzą do nich, nawet z wózkami z małymi dziećmi. Nie są jednak świadomi, że obok jednej z nich wszystko uwiecznia znajdująca się obok fotopułapka.