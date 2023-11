Bambi i Young Leosia to obecnie najpopularniejsze polskie raperki Fot. Young Leosia / YouTube

Bambi (pisane małą literą) tak naprawdę nazywa się Michalina Włodarczyk i pochodzi z Poznania. Ma na razie krótką, ale intensywną karierę. Pierwszy kontakt z showbizem zaliczyła w 2018 roku, kiedy to wystąpiła w programie muzycznym na TVP "The Voice Kids".

Wykonała cover "Sweet Creature" Harry’ego Stylesa i została zaproszona dalej. Wybrała drużynę Afromental, jednak nie dostała się do odcinków na żywo. Odpadła na etapie bitew, ale to też (kolejny raz) udowadnia, że nieudany udział w telewizyjnych talent show nie przekreśla dalszych sukcesów.

Nie wiadomo też, jak potoczyłaby się jej kariera, jeśli wygrałaby dziecięce "The Voice", ale wiemy, że postawiła na hip-hop i świetnie się w nim odnalazła. W 2021 roku, czyli zaledwie dwa lata temu, pojawiła się w 4. edycji SBM Starter - inicjatywie wytwórni SBM Label, która wyłania i promuje młode talenty (to tam zaczynał m.in. Mata).

Zaprezentowała tam trzy kawałki: "Bletki", "chrypki głos nie od fajek” i "Handpoke" - jej rapowych początków możemy posłuchać na kanale projektu (nie ma w nich przerysowanego autotune'a, jak w nowszych dokonaniach).

Szybko została dostrzeżona przez triumfująca wtedy Young Leosię. Na początku tego roku wzięła bambi pod swoje skrzydła w ledwo co utworzonej przez siebie wytwórni Bailla Ella Records. I to był strzał w dziesiątkę.

Jest to dla mnie wyjątkowy moment, bo długo czekałam na to, by móc na nowo dzielić się z Wami moją muzyką i mam nadzieję, że nie zawiodę. Jeszcze większe szczęście, że mogę to robić w tak otwartym środowisku Baila Ella Records, gdzie w końcu du*eczki mają głos. (...) W najbardziej niespodziewanym dla mnie momencie w moim życiu pojawiła się Young Leosia. Czasem jest takie uczcie, że poznajecie kogoś i w sumie to czujecie, jakbyście znali się od lat. Dalej możecie sobie dokończyć. Sarcia otworzyła mi głowę na nowe możliwości, dodała większej pewności siebie i pokazała, że trzeba mieć po prostu wyjebane i robić to, co się kocha.

bambi

Po dołączeniu do labelu Young Leosi