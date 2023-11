Oliwia Bieniuk pokazała swojego ukochanego. Zapozowali w czułym objęciu

Niedawno media obiegły informacje na temat nowej relacji Oliwii Bieniuk. Jak się okazało, jej tata, Jarosław Bieniuk ma swoje zdanie na temat partnera córki. Teraz pociecha zmarłej Anny Przybylskiej opublikowała na Instagramie pierwsze zdjęcie z ukochanym. Para zapozowała w czułym objęciu.

Oliwia Bieniuk pozuje w objęciach z ukochanym Fot. VIPHOTO/East News

Oliwia Bieniuk od najmłodszych lat poznawała kulisy show-biznesu. Jej rodzice – piłkarz Jarosław Bieniuk i zmarła kilka lat temu aktorka Anna Przybylska byli swego czasu jedną z najpopularniejszych par. Dziś także ich najstarsza córka cieszy się dużym zainteresowaniem mediów i internautów.

Warto podkreślić, że początkująca aktorka aktywnie prowadzi też swojego Instagrama, gdzie obserwuje ją prawie 300 tys. użytkowników. Szerszą popularność zyskała dzięki udziałowi w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", w którym dotarła do półfinału. To właśnie tam niedawno miała pochwalić się internautom nowym chłopakiem. Para miała się poznać latem na wakacjach w Chałupach.

Oliwia Bieniuk pozuje w objęciach z ukochanym

Jej babcia Krystyna Przybylska, w najnowszym wywiadzie dla portalu ShowNews.pl zdradziła, że ukochanego swojej wnuczki widziała tylko na zdjęciu. Oliwia nie kryła, dlaczego nie przedstawiła partnera swojej babci.

"Mówię do niej: 'Oliwia, słyszałam, że masz jakąś sympatię, no, ale babcia nic nie wie?'. Odpowiedziała mi: 'Oj babciu, bo nie było okazji'. Widziałam go na zdjęciu. Przystojny chłopak. Powiedziałam do niej: 'Ale tak po zdjęciu? Babcia musi go zobaczyć osobiście'" – wyznała Przybylska w ShowNews.pl.

21-latka do tej pory nie poruszała tematu swojego ukochanego. Teraz postanowiła uchylić rąbka tajemnica i zaprezentować partnera. Młoda aktorka opublikowała w relacji na Instagramie zdjęcie, na którym przytula się do wysokiego bruneta. Mimo wszystko nie pokazała twarzy swojego chłopaka.

Jak donoszą media, partner Oliwii ma być kilka lat od niej starszy. Mimo różnicy wieku dobrze się dogadują, a połączyć ich miała między innymi wspólna pasja do sportów wodnych. Opinia publiczna uważnie zaczęła wypatrywać ukochanego u boku Bieniuk podczas jej ostatniej wizyty do Trójmiasta. Niestety na marne, gdyż chłopak jej nie towarzyszył.

"Niestety, akurat w ten weekend 15 października, kiedy ona przyjechała do Trójmiasta, on nie mógł ruszyć się z Warszawy. Rodzina musiała więc zadowolić się jedynie tym, że zobaczyła jego zdjęcia w telefonie Oliwii. Wszyscy zgodnie uznali, że jest bardzo przystojny" – poinformował informator magazynu "Świat i Ludzie".

Chociaż mogłoby się wydawać, że rodzina cieszy się z nowego związku 21-latki, to jej tata ma swoje zdanie na ten temat. Jedna rzecz nie daje mu spokoju. Jarosław Bieniuk nie ukrywa, że na pewno rzeczy wciąż jest za wcześnie.

"Oliwia ma dopiero 21 lat. Jarek dobrze pamięta, że dokładnie w tym samym wieku jej mama, a jego późniejsza ukochana Ania Przybylska, była już mężatką. Myśl o tym, że córka pójdzie w jej ślady i zapragnie tak młodo wyjść za mąż, nie daje mu spokoju" – podsumowała osoba z bliskiego otoczenia rodziny na łamach serwisu radiozet.pl.