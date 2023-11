Te dane mogą przerazić biskupów. Drastycznie spada odsetek ślubów kościelnych

Już tylko co drugi ślub w Polsce zawierany jest w kościele – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To już kolejne informacje jasno pokazujące skalę, na jaką Polacy w ostatnich latach odchodzą od Kościoła katolickiego.

Drastycznie spadła liczba małżeństw zawieranych w kościołach Fot. Adrian Slazok/REPORTER

Coraz mniej ślubów kościelnych w Polsce

W 2022 roku padł niechlubny dla Kościoła katolickiego rekord: zaledwie 50,9 proc. wszystkich małżeństw zawartych w Polsce było małżeństwami wyznaniowymi – czyli zawieranymi w świątyni, ale ze skutkiem cywilnym. Jak przypomina Onet, taka możliwość została wprowadzona w 1998 roku i jeszcze na początku wieku cieszyła się ogromną popularnością: w kościele zawierano ponad 70 proc. małżeństw.

Dane te świadczą przede wszystkim o zmieniającej się relacji Polaków z Kościołem katolickim, gdyż właśnie tam zawieranych jest ponad 99 proc. małżeństw wyznaniowych.

Najbardziej zmiany te widać na zachodzie kraju, podczas gdy odsetek ślubów kościelnych znacznie wolniej spada we wschodniej Polsce. W całym kraju nie ma jednak ani jednego powiatu, w którym odsetek ślubów kościelnych wzrósłby w ciągu ostatnich 20 lat.

Dziennikarze zwracają uwagę na ogromne różnice między regionami: w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie) w kościele zawarto jedynie 15,1 proc. wszystkich małżeństw. Z kolei w powiecie janowskim (woj. lubelskie) odsetek małżeństw wyznaniowych wyniósł 80,9 proc.

Drastycznie spadła w Polsce liczba katolików

Jak wspomnieliśmy, dane te są odzwierciedleniem szerszej tendencji, którą dobitnie pokazały opublikowane we wrześniu dane ze spisu powszechnego 2021 roku dotyczące religii Polaków.

GUS podał, iż 79,43 proc. Polaków udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące wyznania religijnego. 72,57 proc. powiedziało, że należy do jakiegoś kościoła, a 71,30 proc. wskazało religię rzymskokatolicką. To spory spadek liczby deklarujących się katolików względem badania w 2011 roku. Wtedy bowiem aż 87,58 proc. Polaków wybrało religię rzymskokatolicką To mniej o 16 proc., czyli około 6,6 mln osób.

Więcej osób nie chciało również odpowiedzieć na pytanie dotyczące wiary – 20,53 proc. (w 2011 roku było to jedynie 7,10 proc.).