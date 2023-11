Wyciekły szczegóły "Sylwestra Marzeń". Nieoficjalnie wiadomo, kto wystąpi w Zakopanem

Ostatnie doniesienia w sprawie "Sylwestra Marzeń" stawiały pod znakiem zapytania, gdzie odbędzie się doroczna impreza TVP. Jak się okazało, koncert, jak co roku odbędzie się w Zakopanem. Teraz na jaw wychodzą kolejne szczegóły wydarzenia. Nieoficjalnie wiadomo, kto pojawi się na scenie na Równi Krupowej.

"Sylwester Marzeń z Dwójką" to osławiona już popularnością impreza organizowana przez Telewizję Polską. To wydarzenie od 2016 roku organizowane było na Równi Krupowej w Zakopanem (z wyjątkiem okresu pandemii, kiedy koncert został przeniesiony do amfiteatru w Ostródzie).

Wielokrotnie na scenie "Sylwestra Marzeń" występowały gwiazdy zaprzyjaźnione z publicznym nadawcą. Publiczność zgromadzona pod sceną oraz widzowie przed telewizorami mogli podziwiać między innymi Justynę Steczkowską, Edytę Górniak, Golec uOrkiestrę czy Zenona Martyniuka.

Choć losy dorocznego muzycznego wydarzenia TVP długo się wahały, władze stacji ostatecznie podpisały umowę i zaprosiły fanów muzyki do świętowania Nowego Roku w Zakopanem. W poprzednich latach, oprócz gwiazd polskiej estrady, publiczność mogła podziwiać na scenie pod Tatrami międzynarodowe gwiazdy takie jak: Jason Derulo, Natalia Oreiro, czy Luis Fonsi.

Nie jest tajemnicą, że coraz częściej mówi się o konieczności szukania oszczędności przez publicznego nadawcę. Najprawdopodobniej w tym roku widzowie nie mają co liczyć na zaskoczenia. Jak donosi portal pudelek.pl, pojawiły się pierwsze nazwiska artystów, którzy zaśpiewają w wigilię Nowego Roku na Podhalu.

Telewizja Polska do Zakopanego ma ściągnąć Edytę Górniak z synem Allanem, Marylę Rodowicz, Zenka Martyniuka i Viki Gabor.

"W tym roku do samego końca losy Sylwestra w Zakopanem stały pod znakiem zapytania. Nie było pewne miejsce, jak również gwiazdy. Od dłuższego czasu podpisaną umowę miała jedynie Maryla Rodowicz. Dopiero w ciągu ostatnich kilku dni udało się sfinalizować rozmowy z Edytą Górniak, która wystąpi na Sylwestrze z synem Allanem, podobnie jak rok wcześniej. Na ten moment zakontraktowany jest jeszcze Zenek Martyniuk i Viki Gabor. Stacja prowadzi też już końcowe rozmowy z Justyną Steczkowską" – poinformował Pudelek.

Pierwsze nazwiska "Sylwestra Marzeń". Fani rozczarowani

Niestety doniesienia portalu plotkarskiego nie spodobały się widzom, którzy spodziewali się nowych nazwisk podczas tegorocznego "Sylwestra Marzeń". Większość stwierdziła, że zapowiada się "nuda" i rok w rok zapraszane są te same gwiazdy.

Jednak wymienione nazwiska warto brać z dystansem, gdyż Telewizja Polska nie podała jeszcze ich do oficjalnej wiadomości. Przypomnijmy, że niedawno menadżerka Rodowicz przyznała, że wokalistka otrzymała umową, ale jeszcze jej nie podpisała.

"Czyli wszystko po staremu. Za nasze pieniądze"; "Edzia ma w kontrakcie, że bez syna nie występuje?"; "Dramat! Oby to promowanie tandety się za chwilę skończyło. Publiczna telewizja ma obowiązek niesienia wartości, a obecnie promuje tandetę, dziwnych ludzi, którzy głoszą oderwane 'prawdy' i trzecioligowych 'artystów', którzy z artyzmem nic wspólnego nie mają"; "Stare odgrzewane kotlety śpiewające z playbacku" – pisali oburzeni internauci.