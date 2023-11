Tak będzie wyglądał nowy rząd Morawieckiego. Jest w nim zaskakujące nazwisko

Ministrem obrony narodowej w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego ma pozostać Mariusz Błaszczak – wynika z nieoficjalnych ustaleń Interii. Jest to o tyle zaskakujące, że minister PiS... sam deklarował, że do "dwutygodniowego" rządu nie wróci.

Dp rządu Mateusza Morawieckiego ma ponownie wejść Mariusz Błaszczak Fot. Jacek Dominski/REPORTER

– Nie, ja nie będę w tym nowym rządzie – deklarował Mariusz Błaszczak jeszcze w sobotę w Polskim Radiu 24. Na dwa dni przed prezentacją nowego gabinetu Mateusza Morawieckiego przekonywał, że "czuje się ekspertem, natomiast ten rząd ma mieć trochę inny charakter".

– Jestem, powiem trochę nieskromnie, politykiem z pierwszego szeregu PiS. Ten rząd będzie trochę inaczej skonstruowany. To nie będą politycy z pierwszego szeregu, taki jest pomysł polityczny – mówił.

Od tego czasu jednak koncepcja musiała się widać zmienić, gdyż potencjalny powrót Błaszczaka do nowego rządu zapowiedział Jarosław Kaczyński w poniedziałek rano. – Chodzi o to, aby w tym rządzie nie było zbyt wielu polityków. Ale akurat minister Błaszczak być może się w nim znajdzie – mówił prezes PiS w rozmowie z PAP.

Kto jeszcze wejdzie do rządu Morawieckiego?

Według informacji Interii ministrem spraw zagranicznych ma zostać dotychczasowy wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk. Z kolei ministrą rodziny i polityki społecznej ma zostać Dorota Bojemska, a pracami resortu rozwoju i technologii ma pokierować inne obok Błaszczaka znane nazwisko, czyli Marlena Maląg.

Według Interii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma przypaść Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak (inne źródła mówią w tym kontekście o Oldze Semeniuk-Patkowskiej). Jako minister sprawiedliwości wymieniony jest Marcin Warchoł z Suwerennej Polski.

Wcześniej Business Insider podawał, że tekę ministry aktywów państwowych ma otrzymać obecna dyrektor generalna resortu, Marzena Małek. Według Kamila Dziubki z Onetu nowym ministrem edukacji i nauki może zostać Piotr Müller, rzecznik Morawieckiego, który wcześniej pełnił funkcję wiceministra w tym resorcie.

Posłanka Anna Gembicka ma zostać nową ministrą rolnictwa. Obecnie pełni funkcję wiceministry w tym resorcie, a przedtem była m.in. wiceministrą w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak z kolei przekazała "Rzeczpospolita" stanowisko ministry klimatu i środowiska obejmie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, obecna pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Kaczyński o nowym rządzie PiS

Nowy gabinet Mateusza Morawieckiego zostanie powołany w poniedziałek o godz. 16:30 w Pałacu Prezydenckim. Wszystko wskazuje na to, że rząd ten przetrwa jedynie dwa tygodnie – PiS nie ma bowiem większości w Sejmie, a dysponująca potrzebnymi głosami dotychczasowa opozycja chce powołać własny gabinet, na czele z Donaldem Tuskiem.

We wspomnianej wyżej rozmowie z PAP Jarosław Kaczyński odniósł się do szans powodzenia misji Mateusza Morawieckiego, którą sami politycy PiS oceniają na 10 proc.

– To rzeczywiście niewiele. Ale trzeba pamiętać, że dzisiaj świat i Polska się nie kończą. To jest propozycja, która może mieć znaczenie w powyborczym cyklu wyłaniania władzy. Nasza propozycja jest szersza i kierujemy ją do społeczeństwa. Polacy muszą mieć świadomość, jaki mają wybór – skomentował.

Jego zdaniem propozycja jego ugrupowania to także "sprzeciw wobec różnego rodzaju zarzutów pod adresem PiS, które miało rzekomo zrujnować Polskę".