Co czeka PiS, gdy Jarosław Kaczyński przestanie być prezesem partii? Wprost mówi o tym Piotr Müller. Fot. Andrzej Iwanczuk / REPORTER

Piotr Müller w środowy poranek zagościł na antenie Radia ZET. W pewnym momencie rozmowa prowadzona przez Bogdana Rymanowskiego zeszła na bardzo nieprzyjemny dla polityków Prawa i Sprawiedliwości temat – przyszłość partii po odejściu Jarosława Kaczyńskiego.

– Jeżeli prezes by odszedł z pełnienia funkcji, to grozi nam rozpad. Tego się obawiam. Uważam, że powinien być jak najdłużej prezesem, bo ma umiejętność łączenia różnych frakcji, które są wewnątrz partii – wyznał szczerze rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.

Tymczasem scenariusz, w którym PiS musi radzić sobie bez Kaczyńskiego, jest rozważany coraz częściej i coraz głośniej. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż gołym okiem widać, że lider z Nowogrodzkiej jest w słabej formie.

Nie zaprzeczają temu już nawet PiS-owcy. "Kaczyński nigdy nie był w tak złej formie jak teraz" – usłyszał od nich dziennikarz portalu Gazeta.pl. Według rozmówców Jacka Gądka, prezes PiS tak zdruzgotany jak po wyborach, nie był od czasu katastrofy smoleńskiej. A przecież teraz na prezesowskim karku jest o trzynaście wiosen więcej.

W rozmowie z cyklu #TYLKONATEMAT o tym, jak powinna wyglądać walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, niedawno mówił prof. Tomasz Nałęcz. Wieloletni parlamentarzysta i były doradca prezydenta RP zauważył, że zbudowanie Prawa i Sprawiedliwości na silnym autorytecie przywódcy jest największą słabością tego środowiska – nie pozwala bowiem na wykształcenie naturalnego następcy.

Przecież tam nikt – od szeregowego działacza, przez posła i senatora, po samego prezydenta – nie ma odwagi głośno skrytykować Jarosława Kaczyńskiego. Nawet, jeśli prezes w piątek powie, że mamy czwartek, to wszyscy dokoła będą bronić jego tezy i prędzej przepiszą kalendarz, niż przyznają, że on się pomylił. Tylko historia uczy, że to trwa do pewnego momentu

prof. Tomasz Nałecz

w cyklu #TYLKONATEMAT o sytuacji w PiS