Giertych zakpił z Morawieckiego. "Poradził" mu, jak znaleźć członków rządu

Jutro o 16:30 ma zostać zaprzysiężony nowy gabinet Mateusza Morawieckiego, jednak wciąż nie znamy żadnego nazwiska potencjalnego ministra. W internecie aż roi się od żartów z tej sytuacji, a swoje trzy grosze postanowił dorzucić Roman Giertych. "Weź sobie na ministrów ulep 12 bałwanów, nadaj im nazwiska i zanieś do Andrzeja" – poradził premierowi poseł KO.

W poniedziałek upływa termin przedstawienia przez Mateusza Morawieckiego składu nowego rządu, którego utworzenie zlecił mu prezydent Andrzej Duda. Sytuacja jest o tyle absurdalna, że choć znamy już nawet godzinę ceremonii zaprzysiężenia nowego gabinetu, to wciąż nie podano oficjalnie ani jednego nazwiska przyszłego ministra.

Mamy tylko ogólne zapowiedzi, że będzie to "rząd ekspercki" – choć jeszcze w czwartek i piątek Morawiecki chciał rozmawiać z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji o utworzeniu wspólnego rządu.

Po internecie krąży mnóstwo żartów z tej sytuacji, można się łatwo natknąć na "ostrzeżenia" przed łapanką na ministrów, którą miałby urządzać zdesperowany premier. Do tych żartów nawiązał w sobotę na platformie X Roman Giertych.

Poseł Koalicji Obywatelskiej opatrzył swój wpis fotomontażem przedstawiającym stojącego na klatce w bloku mężczyznę z doklejoną głową Morawieckiego, widzianego przez wizjer w drzwiach wejściowych.

"Nie, Mateusz. Na mnie nie licz. Weź sobie na ministrów ulep 12 bałwanów, nadaj im nazwiska i zanieś do Andrzeja. On podpisze (jak zwykle) nawet Bałwana Zimowskiego czy Bałwana Śniegowego. Mrozy idą i zanim się one roztopią, to i tak będzie rządzić Tusk. I masz po kłopocie" – poradził premierowi Giertych.

Kto znajdzie się w rządzie Morawieckiego?

Według nieoficjalnych ustaleń mediów w rządzie Morawieckiego ma znaleźć się więcej kobiet. Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller przyznał, że w gabinecie znajdą się także osoby z zewnątrz.

– Częściowo to będą osoby, które są z zewnątrz, ale częściowo również politycy, w związku z tym, to będzie taki mieszany skład – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Business Insider podał, że Jacka Sasina na stanowisku ministra aktywów państwowych ma zastąpić Marzena Małek. – Z założenia nie będzie tam (w nowym rządzie – red.) znanych twarzy polityków – powiedział informator serwisu.

Morawiecki do samego końca starał się stworzyć wrażenie, że prowadzi rozmowy o utworzeniu rządu z przedstawicielami ugrupowań innych niż Prawo i Sprawiedliwość.

– W poniedziałek przedstawię skład rządu - Koalicję Polskich Spraw – ogłosił na piątkowej konferencji prasowej. Zapewniał przy tym, że przygotowany przez niego Dekalog Polskich Spraw to nie program Prawa i Sprawiedliwości a oferta polityczna dla wszystkich ugrupowań ponad podziałami.

– Mamy szansę zbudować ponadpartyjną Koalicję Polskich Spraw. Dekalog Polskich Spraw to nie program PiS, lecz oferta zawierająca punkty programowych także innych partii – dodał.