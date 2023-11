Duda zaprzysiągł rząd Morawieckiego. "Dopełniamy konstytucyjnego zwyczaju"

Po godz. 16:30 – z lekkim opóźnieniem – rozpoczęła się w Pałacu Prezydenckim uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Prezydent Andrzej Duda powoła nowy gabinet, który najprawdopodobniej upadnie za ok. dwa tygodnie – po tym, jak Morawiecki zwróci się do Sejmu o wotum zaufania.

Andrzej Duda zaprzysiągł rząd Mateusza Morawieckiego Fot. prezydent.pl

Całe wydarzenie ma trwać godzinę i 15 minut. Morawiecki przedstawi swoją nową radę ministrów, a potem głos zabierze prezydent, który złoży premierowi życzenia "powodzenia". Według informacji Wirtualnej Polski Mateusz Morawiecki chciał uniknąć "wielkiej celebry" przy zaprzysiężeniu rządu, który prawdopodobnie przetrwa zaledwie ok. dwa tygodnie.

Poniedziałkowa uroczystość to zakończenie pierwszego etapu misji utworzenia nowego rządu, którą Mateusz Morawiecki otrzymał od Andrzeja Dudy 13 listopada. Jest to tzw. pierwszy krok konstytucyjny, w którym kandydata na nowego szefa rządu wskazuje prezydent.

Morawiecki miał dwa tygodnie na skompletowanie gabinetu i przedstawienie go prezydentowi. Następnie będzie miał kolejne dwa tygodnie na zgłoszenie marszałkowi Sejmu gotowości do wygłoszenia exposé i zwrócenia się do izby niższej parlamentu o wotum zaufania.

Wniosek ten najprawdopodobniej przepadnie jednak w głosowaniu. PiS nie ma bowiem większości w Sejmie, a dysponująca potrzebnymi głosami dotychczasowa opozycja chce powołać własny gabinet, na czele z Donaldem Tuskiem. Będzie to miało miejsce najprawdopodobniej w okolicach 12 grudnia.

Skład rządu Morawieckiego [LISTA]

Tuż przed godziną 16:00 rzecznik rządu Piotr Müller przedstawił w rozmowie z Polską Agencją Prasową pełny kształt nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Oto pełna lista nowych ministrów:

Minister aktywów państwowych – Marzena Małek

Minister edukacji i nauki – Krzysztof Szczucki

Minister finansów – Andrzej Kosztowniak

Minister infrastruktury – Alvin Gajadhur

Minister klimatu i środowiska – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

Minister kultury – Dominika Chorosińska

Minister rodziny i polityki społecznej – Dorota Bojemska

Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Anna Gembicka

Minister rozwoju i technologii – Marlena Maląg

Minister funduszy i polityki regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Minister obrony narodowej – Mariusz Błaszczak

Minister spraw wewnętrznych i administracji – Paweł Szefernaker

Minister spraw zagranicznych – Szymon Szynkowski vel Sęk

Minister sprawiedliwości – Marcin Warchoł

Minister sportu – Danuta Dmowska-Andrzejuk

Minister zdrowia – Ewa Krajowska

Minister-członek Rady Ministrów – Jacek Ozdoba

Szefowa KPRM – Izabela Antos

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się od zaprzysiężenia Mateusza Morawieckiego na nowego premiera. Następnie prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki podpisali dokument o powołaniu nowej rady ministrów.

W kolejnej części uroczystości prezydent Andrzej Duda wręcza powołania kolejnym ministrom rządu, który przetrwa zaledwie dwa tygodnie. Następnie nowi ministrowie oficjalnie składają przysięgę, w której deklarują dochowanie wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom RP.

Przemówienie Dudy. "Dopełniamy konstytucyjnego zwyczaju"

– Gratuluję i bardzo się cieszę. Dopełniamy politycznego, historycznego i konstytucyjnego zwyczaju, powołując po wyborach parlamentarnych rząd, który jest formowany przez kandydata przedstawionego przez ugrupowanie, obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne – ogłosił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda, przemawiając do mianowanych na najbliższy czas ministrów.

Prezydent stwierdził, że "patrzy na pana premiera i obecnych tupanie i panów ministrów z radością". Prezydent pochwalił Morawieckiego za wyznaczenie do nowego rządu wielu kobiet. – Panie ze względu na swoje umiejętności są predestynowane na ważne stanowiska – oznajmił. Duda wyraził również radość z tego, że w nowym gabinecie znalazło się dużo młodych osób.

Następnie prezydent zaczął mówić o wyzwaniach dla nowego rządu, wśród których wymienił wojnę na Wschodzie, transformację energetyczną, budowę CPK wzmacnianie biznesu i obecności Polski w Unii Europejskiej. Warto przy tym ponownie zaznaczyć, że z dużym prawdopodobieństwem nowi ministrowie nie będą mieli szansy, aby te wyzwania podjąć – PiS nie dysponuje bowiem większością sejmową.

Do tej kwestii nawiązał również w swoim przemówieniu Andrzej Duda. – Pan premier prowadzi w tej chwili negocjacje związane z poparciem dla tego gabinetu. Życzę panu premierowi w tym zakresie wszelkiego powodzenia – oznajmił. Nie wiadomo przy tym, z kim dokładnie ma negocjować Morawiecki – ofertę rozmów odrzuciły bowiem wszystkie inne ugrupowania parlamentarne, część z nich wielokrotnie.

Na uroczystości nie przemawiał Mateusz Morawiecki.