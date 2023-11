To się często nie zdarza. Nosowska świętuje 5. rocznicę ślubu i... pokazuje męża

Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk od 22 lat tworzą zgrany duet. I choć znają się bardzo długo, to dopiero 5 lat temu postanowili zawrzeć związek małżeński. Choć wokalistka rzadko dzieli się w mediach społecznościowych wspólnymi kadrami z ukochanym, z okazji rocznicy ślubu postanowiła zrobić wyjątek.

Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk zostali małżeństwem w 2018 roku. Zanim się pobrali, przez 17 lat tworzyli nieformalny związek. Mężczyzna z zawodu jest muzykiem i gitarzystą. Od dłuższego czasu tworzy też utwory dla zespołu Hey, którego założycielką jest Katarzyna Nosowska.

Mimo wszystko wokalistka nie należy do grona osób, które afiszują się ze swoim życiem prywatnym w mediach czy internecie. Zupełnie inaczej jest z twórczością artystki. To właśnie za pomocą muzyki coraz bardziej otwiera się na trudne tematy i rozlicza się z przeszłością.

Mimo wszystko Katarzyna Nosowska nieustannie pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie zgromadziła prawdziwą rzeszę fanów, a jej konto obserwuje ponad 600 tys. internautów. Teraz liderka zespołu Hey postanowiła podzielić się radosną nowiną, że z mężem właśnie obchodzą 5. "drewnianą" rocznicę ślubu.

Z tej okazji wokalistka postanowiła opublikować na swoim profilu czarno biały kolaż, na którym zaprezentowała się ona i Paweł Krawczyk. To wyjątkowo rzadki widok, ponieważ Nosowska raczej nie publikuje w mediach społecznościowych wizerunku swojego męża.

Pod postem natychmiastowo wysypała się lawina gratulacji i rocznicowych życzeń ze strony fanów. Internauci nie szczędzili im miłych słów.

"Piękni"; "Moja ulubiona para 'szołbiznesu'. Kasia i Chudy Kolarz. Zdrowia, cierpliwości i miłości! Kasiu piękne zdjęcie dobrego profilu. Dzięki, że mnie nauczyłaś"; "Wszystkiego cudnego, (nad)ludzkiego, nietuzinkowego, Miłości na każdym przystanku życia i na każdej kolei losu"; "Kiedy to się stało? Codziennych cudowności życzę"; "Niech Wam szczęście płynie obficie" – czytamy w komentarzach.

Nosowska i Krawczyk mają za sobą trudne chwile

Jakiś czas temu Nosowska i Krawczyk gościli w podcaście "Co ćpać po odwyku" prowadzonym przez Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachotę. Muzycy poruszyli temat walki z alkoholizmem.

Piosenkarka wyznała, że wychowała się w domu, w którym był obecny alkohol. Potem mężczyzna, z którym się związała, także popadł w alkoholowe uzależnienie. Długo nie potrafił się do niego przyznać. W końcu jednak udał się do ośrodka uzależnień.

Katarzyna Nosowska nie ukrywała, że bardzo przeżyła pobyt męża w ośrodku. Aby lepiej zrozumieć sytuację, czerpała wiedzę z książek psychologicznych. – Wszystko na poziomie intelektualnym było dla mnie zrozumiałe. W momencie praktyki leżę i kwiczę. Rok po roku, przez 45 lat – stwierdziła.

– Krótko mówiąc: kiedy Paweł zapytał mnie, czy może wrócić do domu i on niczego nie oczekuje, to się zbiegło z momentem we mnie, że ja wiedziałam, że jestem ciekawa, kim on teraz jest. Nie napinałam się na jakieś wielkie reunion – opowiadała w podcaście.

Walka z nałogiem miała znaczący wpływ na związek Nosowskiej i Krawczyka. Przez pobyt w ośrodku, relacja między małżonkami zmieniła się na lepsze.

– Dla mnie to jest zupełnie inny związek teraz. Znamy się tak wiele lat, ale teraz jakościowo i jeśli chodzi o jakąś głębię tej relacji i też spokój w niej. Właściwie wszystko jest inne po tej przemianie, to jest naprawdę niesamowite i przyjemne – wyznała liderka zespołu Hey.