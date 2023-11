"Już przestraszyć mnie nie mogą". Smaszcz zaskoczyła reakcją o "Kurzopkach"

Wszystko wskazuje na to, że Paulina Smaszcz regularnie przegląda artykuły na swój temat. Świadczą o tym jej nowe publikacje na Instagramie. "Kobieta petarda" postanowiła uderzyć ponownie w Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Nie szczędziła przy tym gorzkich słów.

Wymowny post Smaszcz na Instagramie. Nawiązała do Kurzajewskiego i Cichopek Fot. instagram.com / @paulina.smaszcz

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski przez wiele lat uchodzili za szczęśliwą rodzinę. Para doczekała się dwójki synów: 26-letniego Franciszka i 17-letniego Juliana. Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu, a drogi rozeszły się w atmosferze medialnego skandalu.

Jeszcze niedawno rozpisywano się o niespełnionym marzeniu "kobiety petardy", które miała zrealizować z byłym mężem. Nie brakuje również spekulacji na temat procesu sądowego Katarzyny Cichopek i byłej żony Kurzajewskiego.

Przypomnijmy, że niedawno przyjaciółka Cichopek na łamach tygodnika "Na żywo" powiedziała wprost, że aktorka ma dość kłamstw, które była żona jej obecnego partnera kieruje pod jej adresem.

"Była żona Maćka zbyt wiele razy obrzucała ją publicznie błotem, by mogła oczekiwać polubownego rozwiązania. Kasia zamierza spokojnie czekać na dzień, w którym sąd uzna, że jej dobre imię było permanentnie naruszane" – podkreśliła.

Teraz ekspertka od PR-u i komunikacji społecznej opublikowała na Instagramie post, w którym nawiązała do pojednania się. Słowa, którymi opatrzyła swoje zdjęcie to tekst piosenki zespołu TSA "Wyciągam swoją dłoń".

"WZYWAM Cię, WZYWAM Cię do rozmowy szczerej! Do rozmowy tak odważnej, że aż boli. Są sprawy, o których nawet myśleć WSTYD. Nie bójmy się o nich mówić, zanim nienawiść spali nas i każda swą zaciśnie pięść. Popatrz! Wyciągam swoją dłoń. Oto mój pojednania gest. Może to ostatnia z naszych wszystkich szans. Przyjmij moją wyciągniętą dłoń. I nie cofnij swej! Wystarczy tylko zrobić jeden krok! WYSTARCZY" – czytamy.

Można podejrzewać, że post Smaszcz nawiązywał do serii najnowszych artykułów dotyczących Cichopek i Kurzajewskiego. Przypomnijmy, że niedawno gospodarze "Pytania na Śniadanie" gościli na branżowej imprezie, a relację z tego wydarzenia opatrzyli wymownymi hasztagami "friends" (pol. przyjaciele) i "friends forever" (pol. przyjaciele na zawsze).

Część internautów zaczęła na poważnie brać pod rozwagę rozstanie zakochanych. Smaszcz nie gryzła się w język i ponownie wykorzystała ten moment, żeby nawiązać do "Kurzopków". W opublikowanym na Instagramie nagraniu porównała ich do "Mistrza i Małgorzaty", głównych bohaterów powieści Michaiła Bułhakowa.

"Zbyt mnie straszyli i teraz już przestraszyć mnie nie mogą. "Mistrz i Małgorzata", Michaił Bułhakow – to jest moja odpowiedź na dzisiejsze newsy w mediach plotkarskich, które wygenerowała wasza ulubiona para. A może i nieulubiona w zależności kto co lubi" – podsumowała Paulina Smaszcz.