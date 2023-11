Była premier Beata Szydło napisała nieprawdę w serwisie społecznościowym X. W poniedziałek wieczorem polityczka PiS fałszywie stwierdziła, że "tysiące pracowników handlu nie będzie mogło spokojnie zasiąść do Wigilii ze swoimi rodzinami, bo jaśniepaństwo musi sobie zrobić zakupy na ostatnią chwilę". W rzeczywistości tego dnia sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju poparła projekt, która ustanawia niedzielę 24 grudnia 2023 dniem wolnym od handlu. – Pani premier Szydło żyje w innym świecie – komentuje dla naTemat posłanka Mirosława Nykiel (KO), wiceprzewodnicząca komisji.

Mirosława Nykiel i Beata Szydło. fot.

Wigilia 2023. Nowy Sejm za niedzielą wigilijną wolną od handlu

Posłanka Mirosława Nykiel nie kryje oburzenia wpisem byłej szefowej rządu PiS. Tłumaczy, że Komisja Gospodarki i Rozwoju (GOR) poparła w poniedziałek projekt poselski sejmowej większości, która chce, by w wypadającą w niedzielę Wigilię 2023 obowiązywał zakaz handlu (a także by w następnych latach 24 grudnia był dniem wolnym od pracy w handlu, jeśli wypada w niedzielę). Jednocześnie sklepy mogą czynne w dwie poprzednie niedziele: 10 i 17 grudnia.

Na tym samym posiedzeniu członkowie GOR odrzucili projekt (odchodzącego) rządu PiS w tej sprawie, który także ustanawiał niedzielę 24 grudnia 2023 dniem wolnym od pracy w handlu, ale w poprzedzającą niedzielę handlową 10 grudnia pozwalał na zakupy do godziny 14:00. Przyjęli jednak inny. Nieprawdą jest więc to, co pisała Beata Szydło, jakoby z woli nowej większości sejmowej osoby zatrudnione w handlu miały pracować w niedzielę wigilijną, bo to właśnie ona podczas posiedzenia GOR poparła projekt poselski z inicjatywy Trzeciej Drogi o zakazie handlu w niedzielę wigilijną.

Nykiel: Szydło żyje w innym świecie

– Pani premier Szydło żyje w innym świecie. To rząd PiS, który zawsze tak ostentacyjnie pochyla się nad pracownikami handlu, kazał im pracować w Wigilię przypadającą w niedzielę – mówi posłanka Mirosława Nykiel.

Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju mówi, że nowy Sejm poprawia błędy poprzedniej ekipy już na pierwszym posiedzeniu, ale to i tak ostatnia chwila, gdy można było zmienić ustawę, by niedziela 24 grudnia była dniem wolnym od pracy w handlu. – Minister Waldemar Buda zapowiadał w czerwcu, że dopilnuje tej sprawy, ale ani przed wakacjami, ani w wakacje, nie złożył projektu w tej sprawie. Projekt rządu wpłynął dopiero 20 listopada. Tak wygląda dbałość PiS o pracowników handlu – ocenia posłanka Nykiel.

Polityczka Koalicji Obywatelskiej wskazuje, że to, iż w 2023 roku Wigilia wypada w niedzielę, było wiadome już w roku 2018, gdy rząd PiS wprowadzał zakaz handlu w niedzielę. Było więc wiele czasu na ewentualną korektę. – Gdyby chodziło o kolesi z partii, żeby jeszcze na koniec nabić im kabzę, co udowadniają każdego dnia, robiąc cyrk z nowym rządem, to pewnie by zdążyli to zrobić, ale że chodziło o pracowników handlu, to jakoś im to umknęło – stwierdza Mirosława Nykiel.

Polityczka KO ostro ocenia kolejny wpis Beaty Szydło, która – po tym, jak wielu internautów wytknęło jej kłamstwo ws. Wigilii – oświadczyła, że "presja ma sens", bo po wybuchu oburzenia ws. handlu w wigilijną niedzielę "polityczni słudzy Tuska [...] zaczęli chwalić się, że to oni (go) nie chcą".

– Była premier usilnie próbuje pobić rekord świata w kłamaniu ustanowiony przez jej następcę Mateusza Morawieckiego. Czas kłamstwa w polityce się skończył – zapowiada posłanka Mirosława Nykiel.

Oba wymienione wpisy Beaty Szydło na X zostały opatrzone przez serwis informacjami kontekstowymi, dementującymi treści zamieszczone przez europosłankę PiS.

Co dalej z zakazem handlu w niedzielę?

Posłanka Mirosława Nykiel odpowiedziała na pytanie co będzie z ograniczeniem handlu w niedzielę. Przypomina, że przywrócenie możliwości robienia zakupów w siódmy dzień tygodnia było jednym ze 100 konkretów, z jakimi Koalicja Obywatelska szła do wyborów. Podkreśla jednak, że wprowadzone zostaną rozwiązania korzystne dla pracowników.

– Każdy pracownik handlu będzie miał prawo do dwóch wolnych weekendów w miesiącu, a stawka za pracę w niedzielę będzie dwa razy wyższa niż w inne dni – zapowiada wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju. – Uwolnimy Polaków od zakazu handlu, któremu sprzeciwia się większość społeczeństwa – podsumowuje.

