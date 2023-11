55-letnia Anna Popek z TVP poszła na studia. "Pracowitość jest cnotą"

Anna Popek niemal od czasów licealnych związana jest z pracą w mediach. Jej kariera niemal od zawsze kręciła się wokół TVP. Tymczasem okazało się, że 55-latka wybrała się na studia. Zdradziła szczegóły.

Anna Popek poszła na studia. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Anna Popek jest jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Na przestrzeni ostatniego roku wiele się u niej zmieniło. Po niedługiej współpracy z programem "W kontrze", który prowadziła z Jarosławem Jakimowiczem, powróciła po latach przerwy do "Pytania na śniadanie".

Popek zaczęła studia

To nie koniec zmian u Popek. Choć jej pozycja w TVP po wyborach może być niepewna, to nie spoczywa na laurach. Dziennikarka postanowiła dalej się rozwijać i podjęła studia. – Zabieram się za kolejne studia, MBA. Jestem na początku nowej drogi – zapowiedziała w rozmowie z Plejadą.

Temat edukacji poruszyła też na Instagramie. "U mnie, odkąd studiuję na @akademia.wsb niedziele bywają zajęte. Ale lubię się rozwijać i lubię pracować. Ktoś mnie zapytał: 'A nie chciałabyś po prostu leżeć i pachnieć?'. No nie wiem, bo ja nie znam takiego stanu w wymiarze dłuższym, niż pół dnia. Potem się nudzę. Zresztą pracowitość jest cnotą, która zaprowadziła mnie tu, gdzie jestem teraz" – napisała.

Kariera Anny Popek w TVP

Przypomnijmy, że Popek jest związana z publicznym nadawcą, niemalże od ukończenia liceum. Prezenterka zadebiutowała na antenie TVP Katowice, a następnie przeniosła się do wrocławskiego oddziału Telewizji Polskiej. W podobnym czasie kończyła studia na filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Gdy została absolwentką, przeprowadziła do Warszawy i zajęła się ekonomią w "Panoramie".

W 1999 roku trafiła do programu śniadaniowego "Kawa czy herbata", dzięki któremu jej kariera wystrzeliła niczym rakieta. Od tamtego czasu prowadziła wiele programów na antenie TVP, TVP Polonia czy TVP Info. A z czasem została również współprowadzącą "Pytania na śniadanie". I tak przez kolejne lata była angażowana do równych produkcji Telewizji Polskiej.

Dodajmy, że gwiazda TVP tuż przed minionymi wakacjami była "bohaterką" "afery mailowej". Wówczas w mediach pojawiły się doniesienia w sprawie domniemanego wysyłania przez Popek maili na skrzynkę ministra Dworczyka z zapytaniami o pracę. Całe zajście miało mieć miejsce na początku pandemii.

"Chciałabym móc przydać się w tym trudnym czasie – mam wiele wolnego czasu, bowiem w TVP ze względu na sytuację zdjęto wszystkie programy, które prowadzę. Nie było ich zresztą zbyt wiele – tak na marginesie" – czytaliśmy w mailu.

Dziennikarka wówczas zaprzeczyła rewelacjom, tłumacząc się, że "ktoś jej się włamał na skrzynkę".

Dodajmy, że wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych mają też przyczynić się do zmian w TVP. Popek w jednym z wywiadów została zapytana, czy ma jakieś plany w przypadku zwolnienia z Telewizji Polskiej. Prezenterka pokusiła się o dość krótką, wypowiedź. "Co ma być, to będzie" – przyznała gospodyni "Pytania na Śniadanie".