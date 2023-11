Czy w Wigilię zrobimy zakupy w sklepach? Posłowie zagłosowali za ustawą

Posłowie w środę wznowili obrady Sejmu. Pierwszym projektem, jaki miał być głosowany, był projekt ustawy zamykającej sklepy w Wigilię, gdyż w tym roku wypada ona w niedzielę handlową. Sejm uchwalił ustawę o zmiany ustawy dotyczącej handlu w niedzielę. Oznacza to, że niedziele handlowe w grudniu będą 10 i 17 grudnia. W Wigilię, poza wyjątkami, nie zrobimy więc zakupów.

Sejm zdecydował o zakazie handlu w Wigilię, która w 2023 roku wypada w niedzielę. Fot. Damian Klamka / East News

Sejm zdecydował o przeniesieniu niedzieli handlowej, która wypada w Wigilię, na 10 grudnia. Teraz projektem zajmie się Senat. Ten projekt wywołał ogromne zamieszanie wśród polskich przedsiębiorców, zwłaszcza chodzi o małe i duże sklepy. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje w siedem niedziel w roku, w tym w dwie poprzedzające Boże Narodzenie. Czytaj także: Szydło straszy handlem w wigilijną niedzielę. "Usilnie próbuje pobić rekord świata w kłamaniu"

W tym roku Wigilia jednak wypada w niedzielę. Oznacza to, że sklepy powinny być otwarte. Były już minister rozwoju Waldemar Buda już w czerwcu obiecywał, że w tym roku Wigilia nie będzie pracująca. Nie zdążył jednak przygotować przed wyborami projektu ustawy, który Sejm mógł uchwalić w wakacje. We wtorek po południu Komisja Gospodarki i Rozwoju zatwierdziła zmianę do projektu, który zakazuje handlu w niedzielę. Wyjątki od tego ograniczenia miałyby objąć apteki, kwiaciarnie, punkty weterynaryjne i placówki świadczące usługi pocztowe. Swoje projekty o zakazie handlu w Wigilię zgłosiły PiS i Trzecia Droga. Oba zakładały dzień wolny w Wigilię 24 grudnia. Różniły się jedynie godzinami pracy. PiS chciał je ograniczyć do godziny 14. Ostatecznie pod obrady trafił projekt partii Szymona Hołowni, Polski 2050. Zgodnie z projektem ustawy, zawsze, gdy Wigilia wypada w niedzielę, sklepy będą zamknięte. Mają za to być otwarte w dwie poprzedzające je niedziele, czyli w tym roku chodzi o 10 i 17 grudnia.