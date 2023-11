Komisja od Lex Tusk zostaje! Jednak w PiS nie będą świętować z tego powodu

Dorota Kuźnik

K rzysztof Gawkowski potwierdził, że komisja ds. badania wpływów rosyjskich, którą powoływała ustawa potocznie zwana Lex Tusk, zostaje. Najbliższe kroki, które mają zostać podjęte w jej sprawie, to odwołanie jej członków i uzupełnienie składu nowymi. Komisja ma posłużyć do prześledzenia działań PiS i tego, czy w czasie rządów partii Kaczyńskiego nie dochodziło do inwigilacji ze strony rosyjskich służb.