Przyjaciółka Seweryna zabrała głos. "Gabryś był w dużym nałogu. Głównie zażywali metamfetaminę"

Odejście Gabriela Seweryna rodzi szereg dyskusji i niejasności, ale wygląda na to, że dopiero śledztwo prokuratury odpowie na wszystkie pytania. Tymczasem przyjaciółka projektanta z Głogowa wyznała w rozmowie z "Faktem", że celebryta miał spore problemy, przed którymi uciekał w narkotyki. Wspomniała o metamfetaminie. Jakie są objawy przedawkowania tej substancji?

Przyjaciółka Gabriela twierdzi, że brał narkotyki. "Zażywali metamfetaminę"

Kilka godzin przed swoją śmiercią, projektant znany z programu "Królowe życia" zamieścił na mediach społecznościowych niepokojące wideo. W nagraniu, które wciąż jest dostępne online, słychać jego płacz i przerażające krzyki. Celebryta narzekał na ból w klatce piersiowej i mówił, że ma trudności z oddychaniem, jednocześnie krytykując zachowanie służb ratunkowych, których pojazd był zaparkowany tuż obok.

– Około godziny 15:30 (we wtorek - przyp. red.) pacjent został przyjęty na SOR z objawami bólu w klatce piersiowej. Wykonano badania laboratoryjne, podłączono pacjentowi płyny i podano mu leki – przekazała mediom rzeczniczka Głogowskiego szpitala powiatowego Ewa Todorov.

– Po około dwóch godzinach, kiedy się już wydawało, że będzie lepiej, doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo podjętej reanimacji, która trwała długo, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny – oznajmiła.

Przyjaciółka Seweryna mówi o nałogu

"Fakt" uzyskał informacje od bliskiej przyjaciółki Gabriela Seweryna. Ta kobieta, pragnąca zachować anonimowość, wyjawiła, że w ostatnich latach doszło do znaczącej zmiany w zachowaniu celebryty.

– Z Gabrysiem znałam się od pięciu lat. Poznaliśmy się w pracy. To był naprawdę fajny facet, ale bardzo się zmienił w ciągu ostatnich trzech lat. Był bardzo wrażliwy, miał artystyczną i romantyczną duszę. Nie odnajdował się do końca w tym świecie. Gabryś uważał, że świat jest zły. Jego panaceum na to zło były, niestety, narkotyki – wyznała.

Jakie narkotyki miał brać? – Głównie zażywali metamfetaminę, tzw. piko. W ich mieszkaniu były cały czas imprezy. Bardzo często zmieniali towarzystwo, bo jak ktoś nie brał, to był odsuwany. Często wzywana była tam policja i pogotowie – podkreśliła.

Kobieta dodała: "Gabryś był w dużym nałogu. Na pewno przyczyniło się to do jego śmierci". Przyjaciółka projektanta powiedziała, że Seweryn nie chciał się słuchać porad ludzi, którzy chcieli mu pomóc.

– Wszyscy przypuszczaliśmy, że tak to się może skończyć. W październiku dzwonił do mnie i płakał. Mówił, że finansowo bardzo źle mu idzie. Mówił, że w Polsce go nie doceniają. Narzekał, że musi oddawać do lombardu wiele rzeczy, żeby przeżyć. Stracił mieszkanie na ul. Wilczej, bo nie płacił za wynajem. Tam mieścił się jego butik i jego mieszkanie. Zalegał z czynszem przeszło rok. Próbowałam go namówić, żeby zmienił branżę, bo futra już się tak dobrze nie sprzedają, ale nie chciał – oznajmiła.

Jakie są objawy przedawkowania metamfetaminy?

Jak podaje strona narkomania.org.pl, metamfetamina pod względem chemicznym jest podobna do amfetaminy - różni się od niej tylko obecnością grupy N-metylowej. Jej pobudzające działanie na OUN (ośrodkowy układ nerwowy) jest znacznie silniejsze niż w przypadku amfetaminy, a efekty euforyzujące są podobne do kokainy, lecz utrzymują się znacznie dłużej.

Działanie fizjologiczne metamfetaminy:

silne pobudzenie psychomotoryczne

ograniczenie/brak łaknienia, a nawet jadłowstręt

rozszerzenie źrenic

przyspieszona akcja serca i szybki oddech

podwyższone ciśnienie krwi i zwiększone wydalanie moczu

suchość w ustach

Długość działania metamfetaminy:

W zależności od spożytej dawki pobudzenie trwa kilka godzin, następnie wielogodzinny brak snu.

Zewnętrzne oznaki używania metamfetaminy (zachowanie):

widoczne pobudzenie psychoruchowe

nadmierna gadatliwość, czasem skłonność do przydługich wywodów

nienaturalny optymizm, zanik krytycyzmu

kłopoty ze snem (poważne zaburzenia rytmu dobowego)

wahania nastroju od euforii do depresji

czasem nieuzasadniony strach i zachowania paranoiczne

nerwowość, drażliwość

zachowania gwałtowne i agresywne, mogących być efektem pobudzenia i obniżonego samokrytycyzmu

Zewnętrzne oznaki używania metamfetaminy (wygląd):

rozszerzone źrenice w nikłym stopniu reagujące na światło

ubytki wagi ciała (szczególnie przy długotrwałym używaniu)

Oto lista najczęstszych objawów związanych z przedawkowaniem metamfetaminy:

Zwiększone ciśnienie krwi i tętno: Metamfetamina może powodować znaczny wzrost ciśnienia krwi i tętna, co zwiększa ryzyko ataku serca, udaru mózgu i innych poważnych problemów kardiologicznych.

Wysoka temperatura ciała (hipertermia): Może wystąpić niebezpiecznie wysoka temperatura ciała.

Niepokój i paranoja: Metamfetamina może powodować silne uczucie niepokoju, paranoi lub inne zaburzenia psychiczne.

Halucynacje: Możliwość wystąpienia halucynacji wzrokowych, słuchowych lub dotykowych.

Nadmierne pobudzenie: Występuje nadmierna aktywność, pobudzenie lub agresja.

Drżenie mięśni i skurcze: Możliwe są niekontrolowane drżenia mięśni i skurcze.

Problemy z oddychaniem: Trudności w oddychaniu mogą być wynikiem wpływu substancji na układ oddechowy.

Bóle w klatce piersiowej: Może pojawić się ból lub dyskomfort w klatce piersiowej.

Zaburzenia rytmu serca (arytmie): Metamfetamina może wywoływać nieprawidłowe rytm serca.

Udar mózgu: Ryzyko udaru mózgu wzrasta w przypadku nadużycia metamfetaminy.

Zawroty głowy lub utrata przytomności: Możliwe są zawroty głowy, omdlenia lub utrata przytomności.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Nudności, wymioty i biegunka.

Niewydolność nerek: W skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia nerek.

W przypadku podejrzenia przedawkowania metamfetaminy należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej. Przedawkowanie tej substancji wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, aby zapobiec poważnym komplikacjom zdrowotnym lub śmierci.