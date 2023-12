Kate w kusym stroju i randka z Williamem. Twórcy "The Crown" pochwalili się nowymi zdjęciami

Już niebawem na platformie Netflix pojawi się druga część 6. sezonu "The Crown", a w niej wątki z młodości księcia Williama i jego żony Kate Middleton. Chcąc rozbudzić w widzach entuzjazm, twórcy opublikowali właśnie zdjęcia zapowiadające finałowe odcinki serialu o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jedna z fotografii pokazuje słynny pokaz mody księżnej Kate.

Druga część 6. sezonu "The Crown" pokaże młodość księcia Williama i Kate Middleton. Fot. Doug Peters / Press Association / East News; kadr z serialu "The Crown"

Nowe zdjęcia z finałowego sezonu "The Crown"

Szósty sezon "The Crown" stanowi epilog do ekranowej sagi o królowej Elżbiecie II i jej rodzinie. Pierwsza połowa najnowszej odsłony, którą możemy oglądać na Netfliksie od 16 listopada, skupiła się w całości na wątkach poprzedzających śmierć księżnej Diany, a także żałobie Windsorów.

"'The Crown' nie wybiela jakoś bardzo postaci Elżbiety, Karola, ani Filipa, który po żołniersku podchodzi do kolejnej przeszkody, jakim jest organizacja pogrzebu państwowego. Peter Morgan i reżyser Christian Schwochow dostrzegają w ponurych Windsorach ludzi, których śmierć Diany zmusiła do przewartościowania swojego życia, do stanięcia twarzą w twarz z własnymi emocjami i oczekiwaniami poddanych" – czytamy w recenzji naTemat.

Druga połowa finałowej odsłony "The Crown" skoncentruje się przede wszystkim na perypetiach księcia Williama, który w 2001 roku rozpoczął studia na najstarszej szkockiej uczelnie - University of St Andrews. To tam syn króla Karola i Diany Spencer poznał swoją przyszłą małżonkę - Kate Middleton.

Nadmieńmy, że Kate studiowała w Szkocji historię sztuki, zaś William szykował się do zdobycia dyplomu z geografii. W tamtym czasie przyszła księżna Walii wzięła udział w charytatywnym pokazie mody, na którym zaprezentowała kusą sukienkę. Książę wyłożył podobno pokaźną sumę, by siedzieć w pierwszym rzędzie podczas jej debiutu na catwalku.

Netflix pochwalił się właśnie zdjęciami z drugiej części 6. sezonu - jedno z nich przedstawia słynny pokaz mody z udziałem Kate Middleton. Dodajmy, że w odcinkach "The Crown", które ukażą się 14 grudnia, w Williama wcieli się debiutujący Ed McVey, zaś w Kate - 21-letnia Meg Bellamy.

Kim jest Meg Bellamy?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Meg Bellamy w trakcie nagrań do 6. sezonu "The Crown" miała 19 lat. Popularny serial Netfliksa jest jej debiutem.

Brytyjskie tabloidy informowały, że 21-latka z Leeds może niebawem stać się twarzą domu mody Dior. W lipcu bieżącego roku zasiadła w pierwszym rzędzie na pokazie haute couture paryskiej marki. Przypomnijmy, że po znakomitym występie w roli młodej Diany Spencer niebinarna aktorka Emma Corrin stała się ambasadorką marki Miu Miu. Bellamy, która uczęszczała do szkoły St Crispin's w Wokingham, zdradziła w wywiadzie z "The Telegraph", że uwielbia sporty zespołowe. Swoją drogą Kate w szkole przygotowawczej St Andrew's niedaleko Pangbourne oraz w Marlborough College interesowała się lacrosse, hokejem, tenisem oraz siatkówką.

Czytaj także: https://natemat.pl/524851,the-crown-6-prawda-i-fikcja