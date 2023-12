"Dzień Dobry TVN" ma dwie nowe prowadzące! Widzowie dobrze je znają

To nie koniec zmian w "Dzień Dobry TVN". W niedzielnym programie ogłoszono dwie nowe prowadzące. To jednak wcale nie nowe twarze dla fanów śniadaniówki.

Do "Dzień Dobry TVN" dołączył nowy duet Fot. Instagram / dziendobrytvn

– Chcieliśmy zaskoczyć państwa i to jest zaskoczenie. Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara zostały nową parą prowadzących. Nowy duet. Dzień dobry, dziewczyny - przywitał w niedzielę nowe prowadzące "Dzień Dobry TVN" Damian Michałowski. Poprowadziły one już jedną z rozmów, ale na dobre zadebiutują na antenie 6 grudnia.

Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara nową parą prowadzących "Dzień Dobry TVN"

Obie prezenterki były już wcześniej związane z formatem i są dobrze znane widzom. Sandra Hajduk-Popińska prowadziła w programie kącik show-biznesowy, a Anna Senkara była korespondentką z Londynu.

– Dzisiaj siedząc tutaj mam przed oczami tę dziewczynę, która miała 15 lat, oglądała ten program i myślała, że chciałaby być w tym miejscu. Marzenia spełniają się wtedy, kiedy jest ciężka praca. Ta rola przyszła do nas teraz, kiedy wiemy, po co robi się ten program – mówiła Hajduk-Popińska i dodała: "Jesteśmy bardzo dumne z tego, że dzisiaj możemy tu siedzieć".

Z kolei Senkara wyjawiła, że "połowa jej serca bije w Londynie, a połowa w Warszawie, w Polsce". – Chcemy zachować międzynarodowy klimat. Będziemy się starać to łączyć – podkreśliła. Obie panie nie kryły radości z nowej roli. – Jest chemia, jest vibe, dwie blondyny – śmiała się Anna Senkara.

Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara będą czwartą stałą parą w śniadaniówce TVN. Dołączą do: Pauliny Krupińskiej i Damiana Michałowskiego, Doroty Wellman i Marcina Prokopa oraz Ewy Drzyzgi i Krzysztofa Skórzyńskiego.

Jakie są reakcje widzów na nowy duet? Mieszane. "Ale superowo! Nowa energia", "Z całym szacunkiem do obu pań, ale Ania Kalczyńska i Agnieszka Woźniak-Starak to były gwiazdy tego programu", "Uważam, że można było dokonać lepszego wyboru", "Dam im szansę, ale myślałam o Gabi i Mateuszu", "Znakomity duet - powodzenia dla obu Pań", Super, pozytywne. 6 grudnia nie mogę się doczekać", "Duży chaos" – piszą internauci na Instagramie.

Zmiany w Dzień Dobry TVN

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach "Dzień Dobry TVN" przeszło istną rewolucję. Jeszcze przed wakacjami zwolniono kilkoro prowadzących i pożegnano się z Anną Kalczyńską, Andrzejem Sołtysikiem, Małgorzatą Ohme, Agnieszką Woźniak-Starak i Małgorzatą Rozenek-Majdan. Niedługo później podziękowano także Filipowi Chajzerowi.

Jaki był powód zwolnień? "Jesienią zaprezentujemy nową odsłonę 'Dzień Dobry TVN'. Chcemy, by program zmieniał się dla naszych widzów i był odpowiedzią na ich potrzeby. Uważnie wsłuchujemy się w ich głosy" – przekazano, sugerując, że na te kroki miały wpływ reakcje oglądających śniadaniówkę.

W formacie zostali wspomnieni Krupińska i Michałowski oraz Wellman i Prokop. Stworzono też całkiem nowy duet: Drzyzgę i Skórzyńskiego, ale wciąż poszukiwano kolejnych par.

To nie koniec zmian, bo na początku listopada portal Wirtualne Media podał, że z "Dzień Dobry TVN" pożegnała się pogodynka Magdalena Taranta, co potwierdziła sama prezenterka. "Dzień dobry. Tak, już koniec. Zapraszam do Wrocławskiego Teatru Współczesnego!" – odpowiedziała widzowi Taranta.

