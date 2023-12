Zwiastun "Rodu smoku" zapowiada dalszą wojnę. Wiadomo, co z premierą

"Ród smoka", czyli prequel serialu "Gra o tron", cieszy się niezwykłą popularnością. Produkcja opowiadająca o Targaryenach i wojnie domowej zwanej Tańcem Smoków właśnie doczekała się zwiastuna drugiego sezonu. Twórcy hitu HBO zdradzili też przybliżoną datę premiery kontynuacji.

HBO pokazało zwiastun 2. sezonu serialu "Ród smoka" (TRAILER) Fot. plakat "Ród smoka"

Zwiastun 2. sezonu "Rodu smoka". Kiedy premiera?

Po zwiastunie "Rodu smoka", który ukazał się w sobotę (2 grudnia), możemy wnioskować, że w drugim sezonie serialu na podstawie książki George'a R.R. Martina zobaczymy więcej bitew między ziejącymi ogniem istotami, a także brutalniejszy konflikt między Rhaenyrą Targaryen (Emma D'Arcy), a jej macochą i byłą przyjaciółką Alicent Hightower (Olivia Cooke).

– Nie ma wojny tak nienawistnej wobec bogów, jak wojna między krewnymi – słyszymy, jak mówi pierwsza z arystokratek. – I nie ma wojny tak krwawej jak wojna między smokami – odpowiada jej druga.

Trailer hitu dark fantasy od HBO zapowiada także powrót znajomych twarzy, takich jak: Daemon Targaryen (Matt Smith z serialu "Doktor Who"), Aemond Targaryen (Ewan Mitchell z "Saltburn"), Rhaenys Velaryon (Eve Best z "Maryland"), Otto Hightower (Rhys Ifans z "Notting Hill"), ser Criston Cole (Fabien Frankel) i Helaena Targaryen (Phia Saban).

W kontynuacji nie zabraknie także nowych bohaterów. Na ekranie ujrzymy m.in. przodka Neda Starka - lorda Cregana Starka (w tej roli Tom Tayor) oraz uzdrowicielkę Alys Rivers, w którą wcieli się Gayle Rankin.

Na początku listopada bieżącego roku dyrektor generalny HBO Casey Bloys potwierdził, że premiera drugiej odsłony "Rodu smoka" odbędzie się wczesnym latem 2024 roku.

Znamy tytuł pierwszego odcinka 2. sezonu "Rodu smoka"

Przypomnijmy, że "Ród smoka" to serial oparty na dwutomowej kronice "Ogień i krew" George'a R.R. Martina i prequel "Gry o tron". Produkcja HBO skupia się na brutalnym wewnętrznym konflikcie w rodzie Targaryenów (zwanym jako "Taniec Smoków"), który wybuchł po śmierci Viserysa I, czyli około 200 lat przed wydarzeniami w hicie o Daenerys Targaryen. W centrum sporu znajdują się córka Viserysa, Rhaenyra Targaryen oraz jego druga żona Alicent Hightower, która doprowadziła do koronacji swojego syna Aegona II.

Nieoficjalnie znamy już tytuł pierwszego odcinka drugiego sezonu. To "A Son for a Son", czyli "Syn za syna". To fragment z książkowego listu Daemona Targaryena do jego żony Rhaenyry po śmierci jej syna, Lucerysa, która zakończyła pierwszy sezon "Rodu smoka": "Oko za oko, syn za syna. Lucerys zostanie pomszczony".

Scenę śmierci pociechy Rhaenyry zmieniono nieco w serialu. . Widzowie mogli dostrzec, że Aemond, który najwyraźniej chciał tylko postraszyć siostrzeńca, ścigając go na grzbiecie Vhagar, momentalnie pożałował swojej decyzji. Kiedy Lucerys został pożarty przez gigantyczną smoczycę, na twarzy Aemonda malowało się przerażenie. W oryginale zabił go z premedytacją.

