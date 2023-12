Koniec czekania. Rockstar pokazał nowy zwiastun GTA 6. To wygląda obłędnie!

Paweł Mączewski

N a ten moment fani serii czekali przez długie lata. Rokstar Games zaprezentowało oficjalny trailer Grand Theft Auto VI. Co ciekawe, trailer pojawił się w sieci chwilę wcześniej, niż to zapowiadano, bo w ostatniej chwili materiał wyciekł do sieci. Jak się prezentuje zwiastun szóstej odsłony kultowej gry? Obłędnie!