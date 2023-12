Julia Roberts wspomina swojego byłego - Matthew Perry'ego z "Przyjaciół". Wzruszające słowa

Śmierć Matthew Perry'ego wstrząsnęła widzami "Przyjaciół". Wiele gwiazd, z którymi hollywoodzki gwiazdor się znał, zabrało już głos w sprawie jego odejścia. Właśnie dołączyła do nich Julia Roberts, która w latach 90. była dziewczyną aktora. Zdobywczyni Oscara przyznała, że ma złamane serce.

Matthew Perry i Julia Roberts byli w latach 90. parą (zdjęcia z 1997 roku)

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, nie jest tajemnicą, że Matthew Perry szerszą popularność zyskał dzięki Chandlerowi Bingowi z kultowego amerykańskiego sitcomu zatytułowanego "Przyjaciele". Oprócz tej przełomowej roli w filmografii aktora znajdziemy również komedię "Znów mam 17 lat" z Zakiem Efronem i kryminał "Jak ugryźć 10 milionów" z Brucem Willisem.

Wieść o śmierci Perry'ego obiegła zagraniczne media 28 października bieżącego roku. Jego ciało znaleziono w jacuzzi w jego posiadłości w Los Angeles. Jako wstępną przyczynę zgonu podano utonięcie.

Zmarłego aktora pożegnały pozostałe gwiazdy serialu "Przyjaciele". Wspólne oświadczenie opublikował portal "People". Zostało podpisane przez Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisę Kudrow (Phoebe), Matta LeBlanca (Joey) i Davida Schwimmera (Ross).

Julia Roberts o śmierci byłego chłopaka - Matthew Perry'ego

Miesiąc po śmierci swoją reakcją na odejście Perry'ego postanowiła się podzielić Julia Roberts. Aktorzy przez sześć miesięcy byli parą (w latach 1995-1996). odtwórca Chandlera pisał o związku z laureatką Oscara za "Erin Brockovich" w autobiografii zatytułowanej "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz".

W talk-show "Entertainment Tonight" 56-letnia aktorka przyznała, że śmierć ex-chłopaka nią wstrząsnęła. – Nagłe odejście tak młodej osoby rozdziera mi serce. Myślę, że taka sytuacja pomaga nam po prostu docenić to, co mamy, i żyć najlepiej, jak tylko potrafimy – oznajmiła Roberts.

W programie telewizyjnym wspominała także o swoim gościnnym występie w "Przyjaciołach" - dołączyła do obsady sitcomu w drugim sezonie. W odcinku "The One After the Super Bowl" wcieliła się w byłą koleżankę z klasy Chandlera Bing.

– Mam z nim związane tylko dobre myśli i uczucia. Cała obsada była wobec mnie bardzo życzliwa. Świetnie się wtedy bawiłam – dodała gwiazda.

Julia Roberts i Matthew Perry - związek

Jak Matthew Perry opisywał w swoim pamiętniku przelotny związek z Julią Roberts? "Randkowanie z Julią Robert było ponad moje siły. Cały czas byłem przekonany, że ona ze mną zerwie. Dlaczego miałaby tego nie zrobić? Nie byłem wystarczający, (...). Byłem załamany, zgięty, niegodny miłości. Zamiast stawić czoła nieuniknionej agonii związanej z jej utratą, zerwałem z piękną i błyskotliwą Julią Roberts" – możemy przeczytać w jego autobiografii.

Przypomnijmy, że w tamtym czasie Perry zmagał się z uzależnieniami. W "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz" zdobył się na szczere wyznanie i podał szczegóły dotyczące tych wszystkich lat nadużywania narkotyków i opioidów. Od alkoholu uzależniony był mając 24 lata. Na koncie miał ok. 6 tys. spotkań AA i 15 podejść do odwyku.

Z bestsellerowego tytułu dowiadujemy się m.in., że podczas kręcenia późniejszych sezonów "Przyjaciół" Perry zażywał 55 tabletek Vicodinu dziennie (opioidowy lek przeciwbólowy, stosowany przy bólach umiarkowanych i silnych).

Czytaj także: https://natemat.pl/520591,matthew-perry-rodzina-ojciec-matka-zona-dzieci