Święta nie muszą być... wesołe. Mogą być naprawdę creepy – tak jak te bożonarodzeniowe filmy

Boże Narodzenie kojarzy się przede wszystkim z "Kevinem samym w domu", "Szklaną pułapką" i "To właśnie miłość". Pomińmy jednak te tradycyjne tytuły i zbierzmy świąteczne produkcje, które są po prostu... przedziwne. Na liście redakcji naTemat znajdziecie dzieła, które są naprawdę creepy. Jedne przez przypadek, drugie celowo.

"Opowieść wigilijna" z 2009 roku jest przedziwnym filmem świątecznym. Oto lista innych creepy tytułów na Boże Narodzenie. Fot. kadr z filmu "Opowieść wigilijna" (2009)

Dziwne filmy na Boże Narodzenie

Ekspres polarny

"Ekspres polarny" (ang. "The Polar Express") to film familijny w klimacie fantasy z 2004 roku, który jest adaptacją książki dziecięcej Chrisa Van Allsburga z 1985 roku.

Główny bohater, bezimienny chłopiec, który powątpiewa w istnienie Świętego Mikołaja, wsiada w wigilijną noc na pokład Ekspresu Polarnego. Razem z nim pociągiem podróżują inne dzieci w piżamach i przewodzący nimi ekscentryczny konduktor (Tom Hanks), który od czasu do czasu tańczy, śpiewa i ratuje pojazd m.in. przed wypadkiem na skutym lodem jeziorze. Mężczyzna zapewnia pasażerów, że celem ich przejażdżki jest Biegun Północny – królestwo brodatego dobroczyńcy wołającego: "Ho, ho, ho!".

W samej fabule filmu Roberta Zemeckisa nie ma niczego dziwacznego (może z wyjątkiem faktu, że dzieci jadą pociągiem bez rodziców i towarzyszy im starszy facet). Co innego powiemy natomiast o warstwie wizualnej tytułu.

Tu warto wspomnieć, że w 2004 roku twórcy kinowi eksperymentowali dopiero z nowymi technikami animacji. To, co widzimy na ekranie w "Ekspresie polarnym", powstało w dużej mierze za pomocą motion capture (tzw. przechwytywanie ruchu). Porównując postaci z tej produkcji z (przykładowo) bohaterami "Toy Story 2", te u Zemeckisa bardziej przypominają ludzi. Niemniej są tak sztywne, a w ich oczach brakuje oznak życia, że widz przez cały seans będzie czuł dyskomfort zgodny z definicją "doliny niesamowitości" (uncanny valley).

Gdzie obejrzeć? Canal+ i Amazon Prime Video (wypożyczenie)

Opowieść wigilijna

"Opowieść wigilijna" z Jimem Carreyem ("Maska" i "Głupi i głupszy") jest filmem dziecięcym, który podzielił los "Ekspresu polarnego", co nie powinno w ogóle dziwić, gdyż oba tytuły nakręcił ten sam reżyser.

Owszem, Robert Zemeckis zamierzał napędzić małym odbiorcom trochę strachu (w końcu to opowieść o skąpym i nieczułym Ebenezerze Scrooge'u), lecz nie przewidział zawczasu tego, jak przerażający będzie ostatecznie jego potwór Frankensteina.

W adaptacji świątecznego opowiadania Charlesa Dickensa z 2009 roku w roli zgorzkniałego starca obsadzono wspomnianego Carreya. Dzięki mocapowi (motion capture) eksperci od animacji przechwycili ruch i mimikę legendarnego komedianta. Z łatwością go odmładzali i postarzali na ekranie.

Reszta obsady również skorzystała z motion capture. Gary Oldman grał nie jedną, a aż trzy postaci: Boba Cratchita, Marleya i Małego Tima.

Efekty specjalne w "Opowieści wigilijnej" (ang. "A Christmas Carol") oddają ducha epoki wiktoriańskiej, faworyzują jump scare'y i wyjątkowo – jak na kino dla dzieci – mroczne interpretacje (mowa tu zwłaszcza o Duchu przyszłych świąt Bożego Narodzenia).

Gdzie obejrzeć? Disney+

Miasteczko Halloween

Polskie tłumaczenie tytułu nie zapowiada, by "Miasteczko Halloween" (ang. "The Nightmare Before Christmas") Tima Burtona w jakikolwiek sposób łączyło się z bożonarodzeniowym świętem. A jednak! Kościotrup Jack Skellington przypadkiem dostaje się do miasta o nazwie Christmastown, w którym ludzie hucznie obchodzą Boże Narodzenie. Zaintrygowany wizją zorganizowania własnej Gwiazdki bohater porywa Świętego Mikołaja do swojej halloweenowej ojczyzny. Tam zamierza podszyć się pod radosnego starca i na własnych zasadach rozdawać prezenty.

Twórczość Burtona odznacza się wyjątkowym i rozpoznawalnym przez wszystkich stylem, który przywodzi na myśl horrory pióra Edgara Allana Poe. "Miasteczko Halloween" nagrano w całości techniką poklatkową, a postacie stworzono z plasteliny (claymation). Niepokojąca animacja idealnie współgra z nieprzewidywalną oraz ponurą ścieżką dźwiękową skomponowaną przez Danny'ego Elfmana.

Gdzie obejrzeć? Disney+

Inne "dziwne" filmy na Boże Narodzenie

"Dzika noc" , reż. Tommy Wirkola (dostępna na: SkyShowtime)

"Domek w górach" , reż. Veronika Franz i Severin Fiala (dostępny na: Canal+)

"Gremliny rozrabiają" , reż. Joe Dante (dostępne na: Canal+ i Amazon Prime Video)

"Jack Frost" , reż. Troy Miller (dostępny na: Apple TV+ i Amazon Prime Video)

"Krampus: Duch świąt" , reż. Michal Dougherty (dostępne na: Apple TV+)

"Rare Export: Opowieść wigilijna" , reż. Jalmari Helander

"Święty Mikołaj kontra Diabeł" , reż. René Cardona

"Uważaj, kochanie" , reż. Chris Peckover (dostępne na: Rakuten)

"Zły Mikołaj" , reż. Terry Zwigoff (dostępny na: Canal+ i SkyShowtime)

