Bellucci i Burton zadebiutowali na czerwonym dywanie. Reżyser aż skakał z radości

Monica Bellucci i Tim Burton jako para zadebiutowali na czerwonym dywanie podczas jednego z europejskich festiwali filmowych. Reżyser "Soku z żuka" nie krył emocji, jakie wzbudzała w nim możliwość towarzyszenia swojej drugiej połówce na kinowym wydarzeniu. Internautów rozczuliły nagrania, na których filmowiec aż podskakuje z radości.

Monica Bellucci i Tim Burton pojawili się razem na czerwonym dywanie 18. Festiwalu Filmowego w Rzymie. Fot. LiveMedia / IPA/ABACA / East News

Monica Bellucci i Tim Burton debiutują na czerwonym dywanie

W czwartek (19 października) Monica Bellucci i jej partner Tim Burton zadebiutowali jako para na uroczystej premierze włoskiego filmu kryminalnego "Diabolik chi sei?" organizowanej podczas 18. Festiwalu Filmowego w Rzymie. Legendarna aktorka i ekscentryczny reżyser spotykają się od około roku, choć poznali się ponad 16 lat temu na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Zakochani przeszli po czerwonym dywanie w Auditorium Parco Della Musica. Bellucci miała na sobie ciemnoszarą suknię z odsłoniętymi ramionami, zaś Burton był ubrany cały na czarno.

Na nagraniach, które obiegły media społecznościowe, widzimy, że dwukrotnie nominowany do Oscara reżyser (za "Gnijącą pannę młodą" i "Frankenweenie") uśmiechał się od ucha do ucha i skakał z radości przed tłumem paparazzich.

"Widać, że się kochają"; "Tim musi być naprawdę zakochany, skoro tak podryguje"; "Wyglądają razem olśniewająco" – czytamy w komentarzach publikowanych przez internautów. Przypomnijmy, że Bellucci zaczęto łączyć z Burtonem tuż po tym, jak wręczyła mu nagrodę za całokształt twórczości w październiku ubiegłego roku na festiwalu Lumiere w Lyonie.

Bellucci zagra w "Soku z żuka 2" Burtona

Na łamach francuskiego wydania magazynu "Elle" Bellucci potwierdziła swój związek z twórcą "Jeźdźca bez głowy" i 4. odcinków serialu "Wednesday". Jak sama przyznała, cieszy się, że spotkała takiego mężczyznę.

– To jedno z tych spotkań, które rzadko zdarzają się w życiu. Poznałam tego człowieka, pokochałam go, a teraz będę miała szansę poznać go jako reżysera. Zaczyna się kolejna przygoda – powiedziała rozentuzjazmowana, zapowiadając tym samym, że dołączyła do obsady nadchodzącej czarnej komedii "Sok z żuka 2".

Na dużym ekranie pojawi się u boku m.in. Winony Ryder ("Stranger Things"), Jenny Ortegi ("Wednesday"), Michaela Keatona ("Lekomania"), Catherine O'Hary ("Kevin sam w domu"), Willema Dafoe ("Lighthouse") oraz Justina Therouxa ("Pozostawieni"). Premierę produkcji zaplanowano na wrzesień 2024 roku.

Poprzednie związki Bellucci i Burtona

Nadmieńmy także, że wcześniej Bellucci była w związku małżeńskim z francuskim gwiazdorem kina, Vincentem Casselem ("Czarny łabędź" i "Trzej muszkieterowie: D'Artagnan"). Para wzięła ślub w 1999 roku, a po 14 wspólnie spędzonych latach rozwiodła się. Razem doczekali się dwóch córek - Devy i Leonie.

Burton natomiast przez wiele lat był związany ze swoją muzą i aktorką Heleną Bonham Carter (odtwórczyni Bellatrix Lestrange w filmowej serii "Harry Potter"), która wystąpiła w aż siedmiu filmach wyreżyserowanych przez autora "Miasteczka Halloween". Z ich związku narodził się syn Billy Ray i córka Nell. Para rozeszła się pod koniec 2014 roku.

