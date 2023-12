Morawiecki poprosił Hołownię o... prezent. Zacytował przy tym znaną piosenkę

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni za pośrednictwem mediów społecznościowych. Szef dwutygodniowego rządu PiS zdradził, co chciałby otrzymać jako prezent na Mikołajki. Zacytował przy tym... słowa świątecznego hitu Mariah Carey.

Mateusz Morawiecki zwrócił się do Szymona Hołowni Fot. Pawel Wodzynski/East News / X

Morawiecki do Hołowni. "Prosi" o prezent

W środę po południu Mateusz Morawiecki opublikował na platformie X post skierowany do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

"Dziś Mikołajki. Może Marszałek Szymon Hołownia i nowy Sejm sprawiliby prezent polskim rodzinom na Święta? Podpowiedź jest grana w każdym radiu. All I want for Christmas is U…stawy" – napisał Morawiecki, nawiązując do popularnej świątecznej piosenki śpiewanej przez Mariah Carey.

Wpis został opatrzony hasztagiem "wakacje kredytowe" oraz grafiką, na której widzimy stos dokumentów obwiązanych kokardą jak prezent. Obrazek podpisany jest "Dla: Szymon Hołownia, od: polskie rodziny".

Co dalej z wakacjami kredytowymi?

Szefowi odchodzącego już za kilka dni rządu pozostały tylko tego typu apele do nowej większości sejmowej. Poruszenie w PiS wywołało odwołanie posiedzenia komisji finansów publicznych, na którym miał być procedowany projekt dot. wakacji kredytowych, przygotowany przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Zbiegło się to w czasie z wycofaniem projektu dotyczącego tej samej kwestii, wniesionego przez Polskę 2050. Zakładał on wprowadzenie ostrzejszego kryterium dochodowego. Z zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego miały według założeń skorzystać te osoby, których rata będzie przekraczała 40 proc. średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.

O zastopowaniu prac nad projektem poselskim poinformował na wtorkowej konferencji marszałek Szymon Hołownia.

– Podjęliśmy taką decyzję, że rzeczy o tej wadze, będzie procedował przyszły rząd w ramach projektów rządowych (...). Rząd będzie za tydzień, on będzie brał odpowiedzialność za tego rodzaju decyzje – wyjaśnił dziennikarzom marszałek Sejmu.

I dalej przekazał: – Dziś jest ten moment, kiedy Sejm powinien powiedzieć: "słuchajcie, ten tydzień możemy poczekać i niech rząd odpowiedzialnie tę decyzję podejmie".

O co chodzi w wakacjach kredytowych?

Jak pisał nasz serwis ekonomiczny InnPoland, przez wysoką inflację Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podnosiła stopy procentowe kilkanaście razy z rzędu i rósł też WIBOR, od którego zależy wysokość raty. W związku z tym w 2022 roku rząd wprowadził wakacje kredytowe.

Zasady programu dawały możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 roku i przez cztery miesiące w 2023 roku.

Z wakacji kredytowych mogły korzystać osoby, które zaciągnęły kredyt na własne cele mieszkaniowe. Tym samym z programu wykluczono m.in. kredytobiorców, którzy płacą raty za lokale pod wynajem. Dodatkowym warunkiem było zaciągnięcie kredytu przed 1 lipca 2023 roku. Obecnie wakacje kredytowe nie są ograniczone kryterium dochodowym.