Wydano poważne ostrzeżenia przez nagłym załamaniem. Dotyczą połowy Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał niepokojące komunikaty dla sporej części województw. Zdaniem synoptyków będzie trzeba się przygotować na załamanie pogody.

IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi marznącymi opadami i mgłą NewsLubuski/East News

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i gęstą mgłą

Według komunikatów IMGW mieszkańcy znacznej części Polski już zmagają się z marznącymi opadami. Te powodują oblodzenie dróg i chodników. To ma być jednak dopiero początek załamania pogody.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla sporej części województw. Początkowo dotyczyły zachodu kraju, ale obecnie jest też mowa o południu Polski.

Alerty IMGW pierwszego stopnia przed opadami marznącymi zostały wprowadzone w 8 województwach:

podkarpackim

małopolskim

śląskim

opolskim

dolnośląskim

lubuskim

zachodniopomorskim

wielkopolskim

Alerty obowiązują do czwartku do godziny 6. "Na zakreskowanych obszarach lokalnie padać może słaby marznący deszcz lub mżawka powodując oblodzenie nawierzchni dróg chodników. Opady marznące okresami możliwe są aż do jutrzejszego poranka" – napisał IMGW.

Synoptycy ostrzegają również przed gęstą mgłą. Ta ma być szczególnie uciążliwa w 4 województwach: dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Widoczność w zasięgu mgły wynosić może do 200 metrów. Alerty obowiązują do czwartku do godziny 9.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Zbliża się ocieplenie

Według zapowiedzi IMGW ocieplenie nadejdzie już od przyszłego tygodnia. "Ciepłej wersji meteorologicznej zimy należy spodziewać się od niedzieli. Od tego też dnia wg predykcji modelu przydadzą się parasole a na drogach i chodnikach pojawi się błoto pośniegowe" – pisze w środowym komunikacie IMGW.

"Zwracajcie też uwagę na dachy budynków, pod którymi przechodzicie. Tu niebezpieczne będą spadające sople i zmarznięta pokrywa śnieżna" – dodają synoptycy.

Naukowcy ostrzegają też przed roztopami. "Sytuacja pogodowa, w jakiej będzie przebiegać proces topnienia będzie wpływała na stany wody w rzekach. Tu duży wpływ będzie miała grubość pokrywy śnieżnej, dodatnia temperatura powietrza w ciągu całej doby oraz opady deszczu"

Na święta może nie być śniegu

Według długoterminowych prognoz IMGW zapowiedział, że druga połowa grudnia ma upłynąć pod znakiem nieco cieplejszych temperatur. "52 tydzień roku (25.12 - 31.12) ma być okresem z temperaturą w normie z lekkim odchyleniem na plus (dodatnią anomalią średniej temperatury powietrza). To może oznaczać, że nie doświadczymy w tym okresie takiej zimy, jaką mamy obecnie" – pisali synoptycy w komunikacie z 4 grudnia br. dodając, że szczegółowe prognozy poznamy z 10-dniowym wyprzedzeniem.

– Takie są wstępne prognozy i to w wersji optymistycznej. Patrząc na przewidywania istotnych ośrodków, które robią długoterminowe analizy, w całej Europie temperatura może być powyżej normy – powiedział w rozmowie z WP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

– W Poznaniu możemy oczekiwać pojawienia się 12 stopni, we Wrocławiu 14 stopni, w Krakowie 13 stopni, w Warszawie 12, w Gdańsku 12 i w Białymstoku 11 – dodał rzecznik.

