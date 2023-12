Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2023 właśnie został rozstrzygnięty. Z finałowej dwudziestki głosujący zdecydowali, że "rel" będzie nosiło ten tytuł. Co oznacza ten najchętniej używany przez nastolatków wyraz? Wyjaśniamy.

Znamy Młodzieżowe Słowo roku 2023. Fot. 123rf.com

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Przypomnijmy, że w 2021 roku zwyciężył "śpiulkolot". Rok później wybrano "essę".

Kilka tygodni temu poznaliśmy tegoroczną finałową dwudziestkę. Znalazły się tam m.in. takie słowa jak: "bambik", "cringe" czy "oporowo".

PWN 7 grudnia ogłosiło, że "użytkownicy języka za Młodzieżowe Słowo Roku 2023 wybrali 'rel', które w środowisku młodzieży jest używane w celu aprobaty dla tego, co mówił przedmówca.

Co oznacza rel?

Rel – to po prostu potwierdzenie tego, co mówił przedmówca. Inaczej: "zgadzam się z tobą", "czuję to samo" lub "prawda". Rel pochodzi od angielskiego słowa "relatable", czyli "możliwy do powiązania".

Przewodnicząca jury plebiscytu prof. Anna Wileczek z Uniwersytetu w Kielcach komentując wybór słowa roku, wspomniała, że "rel" to świeży neologizm. – Powstały także równie przydatne konstrukcje czasownikowe: relować, rzeczownikowe, takie jak np. relówa i przysłowne megarel – tłumaczyła językoznawczyni.

Dodajmy, że na plebiscytowym podium znalazł się też wyraz sigma – jako bardzo popularne obecnie określenie osoby niezależnej, pewnej siebie, podziwianej i odnoszącej sukcesy. Trzecie miejsce zajęło słowo oporowo, a tuż za podium znalazły się bambik, delulu i slay. "Podczas gdy pierwszy z przykładów jest synonimem potocznych wyrażeń 'do oporu' lub 'w opór', tj. 'dużo, do końca, intensywnie', to ostatni – slay – określa coś, co 'robi wrażenie, albo kogoś, kto wzbudza podziw, imponuje, 'poraża', np. atrakcyjnym wyglądem'. Slay może być także okrzykiem zadowolenia. Pozostałe dwa słowa odnoszą się: do piętnowania braku umiejętności i nieudacznictwa (bambik) oraz stanu oderwania od rzeczywistości w tworzeniu np. wyimaginowanych relacji z idolami (delulu)" – czytamy na stronie PWN.