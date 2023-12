Sejm zdecydował ws. komisji ds. wyborów kopertowych. PiS zaskoczył w głosowaniu

Sejm w czwartek zagłosował nad projektem uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Izba niższa polskiego parlamentu przyjęła ją jednogłośnie. Nawet PiS był "za".

Sejm zdecydował ws. komisji ds. wyborów kopertowych. PiS też był "za". Fot. Pawel Wodzynski/East News

Przypomnijmy, że organizacja tzw. wyborów kopertowych odbyła się nielegalnie. Jak informowaliśmy w naTemat, instytucje zaangażowane w te "wybory" wielokrotnie złamały prawo – to wnioski, które wypunktowała w swoim raporcie końcowym Najwyższa Izba Kontroli. Poważne zarzuty wysunięto wobec Mateusza Morawieckiego, a także Michała Dworczyka i Jacka Sasina. Same wybory kopertowe miały zaś kosztować aż 133 mln zł.

Sejm "za" komisją ws. wyborów kopertowych

Tymczasem w czwartek Sejm zagłosował nad projektem uchwały o powołaniu komisji śledczej ws. wyborów kopertowych. Izba niższa polskiego parlamentu przyjęła ją jednogłośnie – nawet PiS był "za".

Fot. Sejm/zrzut ekranu

Co Sasin myśli o tej komisji?

Przypomnijmy, że nawet Jacek Sasin pod koniec listopada zabrał głos ws. komisji śledczej ds. wyborów kopertowych w rozmowie z Onetem.

– Traktuję tę komisję śledczą, jeśli ona powstanie i będzie komisją z prawdziwego zdarzenia, że spowoduje, iż będziemy mogli odeprzeć te wszystkie nieprawdziwe informacje i fake newsy – powiedział Jacek Sasin w rozmowie z portalem. Sasin zdaje się twierdzić, że choć zawsze można było coś zrobić lepiej, to władza PiS musiała szybko podejmować decyzje. – Zawsze pewnie wszystko można zrobić lepiej. Sytuacja była wtedy rzeczywiście niezwykle trudna, musieliśmy szybko podejmować decyzje. Działałem zawsze w granicach prawa i w pełnym przekonaniu, że to, co robię, jest w interesie publicznym – dodał były minister aktywów państwowych, odpowiedzialny za organizację wyborów kopertowych.

Gowin może być ważną personą w komisji ds. wyborów kopertowych

Co ważne, ostatnio również o Jarosławie Gowinie mówi się, że będzie "koronnym świadkiem" w komisji śledczej ds. prezydenckich wyborów kopertowych. Jak usłyszała nasza redakcja, były koalicjant PiS ma już czekać na jej powołanie.

– Po tym, jak pojawiło się jego nazwisko, wymieniliśmy kilka sms-ów. I mogę zapewnić: Jarosław Gowin chętnie podzieli się wiedzą na temat nielegalnych wyborów kopertowych i odpowie na wszystkie pytania komisji – mówił naTematp.pl Michał Wypij, były wiceprezes Porozumienia.

I dodał: – Wszyscy posłowie, którzy skutecznie zablokowali wybory kopertowe, są otwarci o tym rozmawiać. Nie mamy czego ukrywać. Zależy nam na tym, aby opinia publiczna poznała okoliczności, w których ówczesna władza dążyła do przeprowadzenia nielegalnych wyborów 10 maja. Za wszelką cenę, po trupach do celu, bez żadnej troski o życie i zdrowie Polek i Polaków. Więcej na ten temat jest w tym tekście.