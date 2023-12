Dominika Chorosińska ma już na swoim koncie nieprzyjemne przytyki do Szymona Hołowni. Tym razem nowa minister kultury zaapelowała do Marszałka Sejmu na poważnie. Chodzi o pensje dla artystów.

Dominika Chorosińska zaapelowała do Szymona Hołowni. Fot. Adam Burakowski/ REPORTER

Minister kultury zaapelowała do Szymona Hołowni

Dominika Chorosińska jako nowa minister kultury i dziedzictwa narodowego nie próżnuje. Już zwróciła się do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni o jak najszybsze procedowanie projektu ustawy o statusie artysty zawodowego.

Chorosińska zgłosiła go 27 listopada. Aby wszedł on do obowiązującego prawa, musi zostać poparty przez większość posłów.

W projekcie ustawy można znaleźć m.in. definicję kategorii artysty zawodowego oraz jego działalności. Ponadto zawarto w nim powołanie Polskiej Izby Artystów, której zadaniem miałoby być rozpatrywanie spraw związanych z potwierdzaniem lub aktualizacją uprawnień artysty zawodowego, wsparcie socjalne oraz przyznawanie artystom zawodowym dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

– Większość ludzi patrzy na artystów przez pryzmat celebrytów, ale to są wyjątki. Z badań przeprowadzonych przez niezależny Uniwersytet SWPS na populacji polskich artystów wynika, że w szacowanej obecnie na ok. 65 tys. grupie społecznej ok. 60 proc. ma przychody poniżej średniej krajowej, a ok. 30 proc. – przekonuje minister kultury w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Dominika Chorosińska zaczepiła Marszałka Sejmu

Jeszcze przed powołaniem Chorosińskiej na minister kultury głośno było o wymianie zdań Chorosińskiej z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. – Masz talent! – krzyczała w jego stronę posłanka PiS. – Ja też oglądałem, droga pani poseł, bardzo ceniłem ten program – odparł Hołownia na prowokację.

– Będzie musiał użyć tego talentu, żeby z tej błogiej nieświadomości przejść do wiedzy, na czym polega praca marszałka – stwierdziła Chorosińska, zapytana o tę wypowiedź przez Patryka Michalskiego z Wirtualnej Polski.

Przypomnijmy, że po tym, jak Chorosińska dołączyła do rady ministrów, przypomniano jej wywiad sprzed lat, w którym sama nie popisała się wiedzą dotyczącą funkcjonowania Sejmu.

Posłanka PiS gościła wówczas na antenie Radia Zet. Prowadząca wywiad Beata Lubecka przeprowadziła swego rodzaju test wiedzy o systemie politycznym w Polsce. Chorosińska nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie o liczbę posłów i senatorów. Zapytana o to, ile lat trzeba skończyć, aby móc ubiegać się o fotel prezydenta, stwierdziła, że 70 lat, po czym poprawiła odpowiedź na... 18 lat.

Z dużą pewnością siebie ogłosiła również, że pierwszym niekomunistycznym premierem Polski był Jan Olszewski. Na uwagę prowadzącej, że był to jednak Tadeusz Mazowiecki, odparła, iż jest to "sprawa dyskusyjna".