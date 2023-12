Fundusz Kościelny ma być zlikwidowany? Zaskakujące, co myślą Polacy

Rozdzielenie Kościoła od państwa, to jeden z głównych postulatów części dotychczasowej opozycji sejmowej. W parze z nim idzie likwidacja Funduszu Kościelnego. Pomysł jednak nie podoba się wszystkim. Na to wskazują wyniki najnowszego sondażu, które są wyjątkowo rozbieżne.

Likwidacja Funduszu Kościelnego? Tego chcą politycy. Polacy wiedzą swoje Fot. Unsplash.com

Wyniki sondażu United Surveys dla "Wirtualnej Polski" dzielą się niemal równo. Pytanie redakcji brzmiało: "Co Pana/Pani zdaniem nowy rząd powinien zrobić z Funduszem Kościelnym?"

Kwestia Funduszu Kościelnego dzieli Polaków... na pół

Prawie połowa (46,7 proc.) badanych jednoznacznie opowiedziała się za jego likwidacją. Co ciekawe, niemal tyle samo ankietowanych (46,6 proc.) chce, by Fundusz Kościelny dalej działał. 6,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Uczestnicy badania mają też różna zdania, w kwestii formy jego dalszego finansowania.

Wśród prawie połowy uczestników sondażu, którzy chcą zachowania instytucji, równo ćwierć (25 proc.) domaga się pozostawienia Funduszu Kościelnego bez zmian, czyli by nadal finansowano go z budżetu państwa na dotychczasowych zasadach. Niewiele mniejsza grupa badanych (21,6 proc.), którzy nie chcą likwidacji Funduszu, sądzi jednak, że warto ograniczyć przekazywaną na niego kwotę.

Drażliwa kwestia dla rządu Tuska

Fundusz Kościelny od dawna budzi polityczne emocje. Jego likwidację postulowała Lewica, a także Rafał Trzaskowski podczas swojej kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Obietnica likwidacji Funduszu Kościelnego pojawiła się również w ostatniej kampanii wyborczej, a dokładnie w "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu" Koalicji Obywatelskiej.

– To dowód na przesunięcie elektoratu PO w lewą stronę. Jest to próba zagrania na dość silnym w Polsce antyklerykalnym elemencie. PO wyszło z badań, że jej elektorat chce postawy bardziej odcinającej się od Kościoła. A Fundusz Kościelny jest najprostszym działaniem. Ale czy to jest sensowny pomysł? Moim zdaniem sensowym pomysłem byłoby rozpoczęcie poważnej debaty na temat finansowania Kościoła – podsumował w rozmowie z naTemat katolicki publicysta Tomasz Terlikowski.

Po wygranych przez opozycję demokratyczną wyborach okazało się jednak, że realizacja tego postulatu może nie być łatwa. Za likwidacją Funduszu Kościelnego opowiadają się politycy KO i Lewicy, ale może ona dzielić poszczególnych polityków.

Kompromisem mogłoby się okazać rozwiązanie opisane przez portal money.pl, wedle którego zamiast likwidacji można by zmienić sposób finansowania funduszu. Strona wspomina o utrzymywaniu instytucji nie budżetu państwa, ale z odpisu podatkowego.

